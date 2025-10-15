Slušaj vest

Nakon stravičnih laži da je srpska policija navodno do smrti pretukla jednog dečaka tokom protesta u Valjevu, kojima su pokušali da izazovu još veće tenzije u društvu i iniciraju građanski rat, blokaderski tabloidi na čelu sa Novom S opet su bez osnovne provere činjenica krenuli u još jednu opasnu kampanju iznošenja neistina i potencijalnog raspirivanja sukoba!

Tako je glavna vest na opozicionim portalima juče ceo dan bio navodni slučaj jedne studentkinje Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu čije kolege su tvrdile da se podvrgla neverovatnoj policijskoj brutalnosti, što je u više navrata demantovao MUP i sam ministar policije Ivica Dačić.

Tek nakon ovih demantija Nova, N1 i Danas su u svojim izveštajima da počeli koriste reč "navodno prebijena" i da se blago ograđuju od vesti koju su izneli kao apsolutnu istinu i satima držali na svojim naslovnim stranama, a Nova S čak je na svom portalu napravila i tag "pretučena studentkinja"!

Kako bi opravdali sebe, Nova je sinoć optužila MUP da je otkrila identitet studentkinje iako ni u jednom jedinom mediju se isti ne spominje, i zatim tvrdili da je MUP taj koji nekog targetira!

"Jedna studentkinja uhapšena je i stravično pretučena u policijskoj stanici u Beogradu, saopštili su na društvenim mrežama Studenti u blokadi. Oni su podelili strašne detalje torture kroz koju je prošla devojka.", samo je jedan od naslova koji je osvanuo na Novoj S.

"Uniformisani pripadnik MUP-a je njenu glavu iz sve snage udario od sto, pri čemu joj je pocepana arkada. Nakon toga je udarena pištoljem u predelu kuka. Dok je bila vezana za radijator fizičko i psihičko nasilje nije prestajalo. Posle izvesnog vremena je puštena", pisao je Danas.

Ovu situaciju su juče brže bolje iskoristili i predstavnici parlamentarne opozicije poput Radomira Lazovića iz ZLF i Borka Stefanovićai Marinike Tepić iz SSP koji su pozivali ministra i direktora policije na odgovornost.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je na to odgovorila da svi očekuju reakciju MUP, ali da "provere zahtevaju vreme".

Provere na koja se ovi senzacionalistički mediji, iz nekog razloga, nikad ne odlučuju.

- Prema zvaničnim nalazima PU za grad Beograd, utvrđeno je da navedena osoba tog dana uopšte nije bila u prostorijama nijedne policijske stanice niti u prostorijama PU za Beograd. Jasno je da je ova informacija lažna i da je namerno plasirana, u trenucima kada Srbija ima važne međunarodne susrete i posete visokih zvaničnika EU i drugih država, sa očiglednim ciljem da se stvori lažna slika o navodnoj policijskoj brutalnosti - kazao je Dačić, dok se i u saopštenju MUP-a navodi da devojka A.P. na osnovu izvršenih provera nije bila u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd 24. septembra i da policijski službenici PU za grad Beograd prema njoj nisu postupali.

Na ovo saopštenje MUP, odgovorili su i sa profila Studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta sa direktnim pitanjem: "Srbijo, pitamo te, da li ćeš posle godinu dana uzeti pravdu u svoje ruke?", što je jasan poziv na nasilje i obračun sa policijom kojem se blokaderi očigledeno nadaju 1. novembra na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Ovakvo izveštavanje o navodnoj neverovatnoj policijskoj brutalnosti u stanici policije, a koja uključuje i detalje poput "vezivanje za radijator", "prebijanje pištoljem", "stavljanje kese na glavu", "cepanje arkade" neverovatno podsećaju na nedavni slučaj koji je potresao celu Srbiju kada se prvo na društvenim mrežama, a zatim u ovim istim medijima pojavila vest da je tokom protesta u Valjevu 14. avgusta policija pretukla maloletnog dečaka koji je zatim preminuo od zadobijenih povreda u Opštoj bolnici Valjevo!

Međutim, nakon detaljnih provera ispostavilo se da pomenuti dečak iz Valjeva jednostavno, na sreću, ne postoji, a da je sve bilo zlonamerna neistina i izmišljotina, zbog koje je Srbija danima bila na ivici građanskog rata, a očigledno da je pokušano da takav efekat izazovu i sada i uvedu državu u tešku krizu, a građane u međusobni krvavi sukob.

