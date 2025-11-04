Slušaj vest

Srpska narodna sloga na čelu sa Srećkom Spasićem iz Klokota i sa svim članovima i odbornicima Građanske inicijative pristupili su Srpskoj listi, kako je ova stranka saopštila, a kako su Spasić i svi članovi istakli, bezrezervno veruju predsedniku Aleksandru Vučiću i institucijama Srbije.

Srećko Spasić obaveštava javnost i sve građane opštine Klokot da se povlači iz izborne trke i da neće učestvovati u drugom krugu izbora za gradonačelnika te opštine 9. novembra.

Poručuje da će svu svoju snagu i energiju, zajedno sa dosadašnjim članovima Srpske narodne sloge, a sada članovima Srpske liste, uložiti u pobedu Srpske liste pod rednim brojem 170 na tim lokalnim izborima, kao i na svim budućim izborima na ovim prostorima.

"U ime dosadašnje Građanske inicijative Srpska narodna sloga, želimo da damo svoj doprinos srpskom jedinstvu i da sa svim svojim resursima pristupamo Srpskoj listi koja je politička porodica koja okuplja srpski narod na Kosovu i Metohiji. U to ime, drugi krug lokalnih izbora biće početak mog i našeg iskrenog zalaganja za jedinstvo i buduće pobede srpskog naroda odnosno Srpske liste kako na teritoriji opštine Klokot tako i na teritoriji Kosova i Metohije", naglasio je Spasić.

Srpska lista pozdravlja taj gest kao dokaz zrelosti i odgovornosti.

"Pozivamo sve sunarodnike da slede taj primer i u nedelju 9. novembra glasaju za Srpsku listu pod rednim brojem 170 i pokažu da samo sloga, sabornost i zajednički rad mogu garantovati bolju budućnost za naš narod na Kosovu i Metohiji", navodi se u saopštenju.