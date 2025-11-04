Slušaj vest

Velika Britanija, kolevka Velike povelje o slobodama (Magna carta libertatum) iz 1215. godine koja se smatra prvim pisanim ustavnim aktom u svetu, a koji je postavio temelje za budući razvoj ljudskih prava i anglosaksonske demokratije, uvodi novo krivično delo kojim se zabranjuju protesti ispred domova izabranih zvaničnika, sudija i lokalnih odbornika, policija će moći da razbija ove demonstracije, a za nepoštovanje ovog zakona predviđena je i zatvorska kazna do 6 mesici! Kako je danas saopštila Vlada te zemlje, novi zakon u okviru širih mera za suzbijanje uznemiravanja i zastrašivanja u politici predviđa i dodatne zabrane u vezi sa protestima, uključujući penjanje na ratne spomenike, upotrebu baklji ili vatrometa i nošenje maski za skrivanje identiteta u određenim zonama, prenosi Rojters.

Za to vreme, u Srbiji, blokaderi su mesecima potpuno nekažnjeno dolazili na vrata porodičnih domova javnih funckionera i to najčešće noću, uzvikujući uvrede i pretnje, a da policija ni jednom nije prekinula takve skupove, niti je iko od njihovih učesnika osuđen na zatvorsku kaznu!

Postupanje policije tokom demonstracija u Londonu Foto: AP

Ne samo to, svedoci smo da blokaderi redovno koriste baklje i druga pirotehnička sredstva na svojim okupljanjima, dok su maske kojima skrivaju identite postale maltene deo standarnde blokaderske "opreme"!

Naime, prema predlogu Zakona o kriminalu i policiji, policija u Velikoj Britaniji će dobiti ovlašćenja da prekine demonstracije usmerene na uticaj na javne funkcionere u obavljanju dužnosti ili u privatnom životu, preneo je Rojters. Oni koji prekrše zakon mogli bi da se suoče sa kaznom zatvora do šest meseci.

- Nivo zlostavljanja sa kojim se suočavaju oni koji učestvuju u britanskoj politici zaista je šokantan - to je pretnja našoj demokratiji. Ljudi moraju da imaju mogućnost da učestvuju u politici bez straha za sopstvenu ili bezbednost svoje porodice - rekao je ministar bezbednosti Den Džarvis.

Protesti ispred Skupštine dok policija drži kordon Foto: Damir Dervišagić

Britanski premijer Kir Starmer bio je meta propalestinskih aktivista koji su ostavili dečje cipele i transparente ispred njegove kuće u Londonu, pozivajući ga da podrži embargo na oružje Izraelu, dok su u Srbiji meta blokadera sa mnogo nasinijim i strašnjim akcijama bili ministri u Vladi, gradonačelnici, gradski zvaničnici, pa čak i rođaci javnih funkcionera!

Ipak, upravo se u Srbiji kritikuje postupanje države i upravo se srpska policija optužuju za upotrebu prekomerne sile, a kritike su stizale čak i iz same Evrope u kojoj policija brutalno razbija sve demonstracije, što je ceo svet imao prilike da vidi više puta.