Slušaj vest

Harald Vilimski, šef delegacije Slobodarske partije Austrije (FPO) u Evropskom parlamentu, rekao je da je godišnji plan proširenja, koji je predstavljen danas, još jednom jasno pokazao "koliko iracionalno i licemerno EU tretira taj proces".

- Dok se zemlje poput Albanije i Ukrajine hvale do neba, a njihovi naporima se govori u superlativu, Srbija se ponovo isključivo kritikuje - naveo je Vilimski u saopštenju.

On je ocenio da je očigledno da Briselu nije stalo do stvarnog napretka koji zemlja postiže, već mu je jedino bitno da li pokazuje bezuslovnu poslušnost EU.

- Korupcija i rat u Ukrajini se naizgled prihvataju bez pogovora, dok se u Srbiji izražavanje kritike na račun institucija EU već smatra skandalom. To nema nikakve veze sa demokratijom ili slobodom izražavanja, već je izraz neznanja i dvostrukih standarda - naglasio je Vilimski.

Ne propustitePolitikaGUBE SNAGU U BORBI PROTIV SRBIJE! Vučić o rezoluciji: Usvojili su je sa mnogo manje glasova nego prethodnu koja je bila loša za Srbiju, sad je i više uzdržanih
Screenshot 2025-10-23 210431.png

 - Krajnje je vreme da se prema Srbiji postupa kao prema partneru kakav zaista jeste, snažan, ambiciozan i pre svega pouzdan akter na Zapadnom Balkanu - podvukao je on.

Vilimski je istakao da je sramota za ceo proces proširenja činjenica da EU i još jednom pokazuje koliko su neverodostojni i smešni postali pristupni pregovori.

Kurir Politika/Blic

Ne propustitePolitika"DIREKTNO SE MEŠA U UNUTRAŠNJA PITANJA SRBIJE" Vučević o sramnim izjavama Tonina Picule: Iz njega progovara mržnja prema Srbiji
Screenshot 2025-10-22 172458.png
PolitikaNOVI FIJASKO BLOKADERA U EVROPSKOM PARLAMENTU: Politički performans nikad ne može zameniti ozbiljnu politiku
EU Parlament Strazbur blokaderi
PolitikaVULIN: Popuštanje Evropskoj uniji nas ne približava članstvu u EU ali nas odaljava od nezavisne Srbije, od Rusije i Kine
Aleksandar Vulin
PolitikaLICEMERJE! Pojedini evroparlamentarci se žale na pendreke srpske policije, a ćute na haos u Francuskoj i vodene topove u svojim zemljama
farncsuka.jpg