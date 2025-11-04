Slušaj vest

Harald Vilimski, šef delegacije Slobodarske partije Austrije (FPO) u Evropskom parlamentu, rekao je da je godišnji plan proširenja, koji je predstavljen danas, još jednom jasno pokazao "koliko iracionalno i licemerno EU tretira taj proces".

- Dok se zemlje poput Albanije i Ukrajine hvale do neba, a njihovi naporima se govori u superlativu, Srbija se ponovo isključivo kritikuje - naveo je Vilimski u saopštenju.

On je ocenio da je očigledno da Briselu nije stalo do stvarnog napretka koji zemlja postiže, već mu je jedino bitno da li pokazuje bezuslovnu poslušnost EU.

- Korupcija i rat u Ukrajini se naizgled prihvataju bez pogovora, dok se u Srbiji izražavanje kritike na račun institucija EU već smatra skandalom. To nema nikakve veze sa demokratijom ili slobodom izražavanja, već je izraz neznanja i dvostrukih standarda - naglasio je Vilimski.

- Krajnje je vreme da se prema Srbiji postupa kao prema partneru kakav zaista jeste, snažan, ambiciozan i pre svega pouzdan akter na Zapadnom Balkanu - podvukao je on.

Vilimski je istakao da je sramota za ceo proces proširenja činjenica da EU i još jednom pokazuje koliko su neverodostojni i smešni postali pristupni pregovori.