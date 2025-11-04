Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić danas je razgovarao sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad o najvažnijim aspektima bilateralne saradnje, realizovanim projektima u okviru Berlinskog procesa, ali i o situaciji na KiM i dijalogu Beograda i Prištine, koji je trenutno u zastoju.

Đurić je tokom sastanka naveo da je Nemačka za Srbiju ključni bilateralni partner ne samo u ekonomskoj oblasti, kao najznačajniji trgovinski partner već zauzima i vrlo važnu ulogu u podršci evropskim integracijama Srbije i ima uticaj na druge oblasti od zajedničkog interesa, saopštilo je ministarstvo.

Sagovornici su se saglasili da je pozitivan uticaj realizovanih, kao i planiranih projekata u okviru Berlinskog procesa.

Đurić je naglasio i spremnost Srbije da u budućnosti pruži još veći doprinos realizaciji ciljeva te inicijative, koju je 2014. godine pokrenula Vlada Nemačke, a koja treba da pospeši međusobnu saradnju država Zapadnog Balkana, kao i približavanje regiona Evropskoj uniji.

Ne propustitePolitikaPREMIJER MACUT DANAS U LONDONU: Počinje samit Berlinskog procesa
xxx03 Beta Milan Ilic.jpg
PolitikaPREMIJER MACUT U LONDONU: Učestvuje na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa
Đuro Macut

U osvrtu na situaciju u AP Kosovu i Metohiji, srpski šef diplomatije je ukazao na neophodnost regularne tranzicije vlasti u svim opštinama, posle nedavnih lokalnih izbora.

Sagovornici su konstatovali da je od velike važnosti za stabilnost regiona da se ostvari napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji je trenutno u zastoju, zbog višemesečne blokade u formiranju nove vlade privremenih institucija samouprave u Prištini.

Đurić je Konrad obavestio i o naporima Srbije da obezbedi energetsku stabilnost i diverzifikaciju u snabdevanju energentima, jer je reč o pitanjima koja su od krucijalnog značaja ne samo za Srbiju, već i širi region.

Kurir Politika

Ne propustiteDruštvoMinistar Dačić u Londonu učestvovao na skupu u okviru Berlinskog procesa: Nikakve operativne saradnje ne može biti sa predstavnicima takozvane kosovske policije
04.JPG
DruštvoDAČIĆ SA MAHMUD U LONDONU: Razmatrali mogućnosti za unapređenje saradnje! Sreo se i sa zvaničnicima Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije, BiH, Nemačke...
01.jpeg
PolitikaĐURIĆ NAJAVIO SASTANAK MAKRONA I VUČIĆA: Kroz desetak dana dva lidera ponovo za istim stolom
4.jpg
PolitikaMINISTAR ĐURIĆ: Konferencija u Rijadu odlična prilika za prezentaciju Srbije i nove kontakte (VIDEO)
Marko Đurić