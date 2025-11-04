Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić danas je razgovarao sa ambasadorkom Nemačke Anke Konrad o najvažnijim aspektima bilateralne saradnje, realizovanim projektima u okviru Berlinskog procesa, ali i o situaciji na KiM i dijalogu Beograda i Prištine, koji je trenutno u zastoju.

Đurić je tokom sastanka naveo da je Nemačka za Srbiju ključni bilateralni partner ne samo u ekonomskoj oblasti, kao najznačajniji trgovinski partner već zauzima i vrlo važnu ulogu u podršci evropskim integracijama Srbije i ima uticaj na druge oblasti od zajedničkog interesa, saopštilo je ministarstvo.

Sagovornici su se saglasili da je pozitivan uticaj realizovanih, kao i planiranih projekata u okviru Berlinskog procesa.

Đurić je naglasio i spremnost Srbije da u budućnosti pruži još veći doprinos realizaciji ciljeva te inicijative, koju je 2014. godine pokrenula Vlada Nemačke, a koja treba da pospeši međusobnu saradnju država Zapadnog Balkana, kao i približavanje regiona Evropskoj uniji.

U osvrtu na situaciju u AP Kosovu i Metohiji, srpski šef diplomatije je ukazao na neophodnost regularne tranzicije vlasti u svim opštinama, posle nedavnih lokalnih izbora.

Sagovornici su konstatovali da je od velike važnosti za stabilnost regiona da se ostvari napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji je trenutno u zastoju, zbog višemesečne blokade u formiranju nove vlade privremenih institucija samouprave u Prištini.

Đurić je Konrad obavestio i o naporima Srbije da obezbedi energetsku stabilnost i diverzifikaciju u snabdevanju energentima, jer je reč o pitanjima koja su od krucijalnog značaja ne samo za Srbiju, već i širi region.