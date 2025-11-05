Politika
"PODRŠKA JUNACIMA KOJI SU SE ODVAŽILI DA PEŠAČE" Student Miloš Pavlović: Izabrali smo teži put, jer je to bio put borbe, časti i odgovornosti prema našem narodu
Student koji želi da uči Miloš Pavlović obratio se građanima koji su se okupili na dočeku Srba sa KiM.
Doček Srba sa KiM ispred Skupštine Foto: Pink
- Draga braćo i sestre, želim da vas pozdravim sve iz dubine srca i dam iskrenu podršku našem narodu sa KiM, našim junacima, koji su se odvažili da prepešače nekoliko stotina kilometara da pokažu ljubav prema otadžbini i solidarnost sa narodom. Mi smo uz njih i uvek ćemo biti. Izabrali smo teži put, jer je to bio put borbe, časti i odgovornosti prema našem narodu, nama samima i našim uverenjima. Suočili smo se sa pritiscima, ali naša volja je bila nepokolebljiva. To je bila ljudska, moralna borba. Iskreno se zahvaljujem svima koji su bili uz nas - naglasio je Pavlović.
