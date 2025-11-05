Slušaj vest

Student koji želi da uči Miloš Pavlović obratio se građanima koji su se okupili na dočeku Srba sa KiM.

Doček Srba sa KiM ispred Skupštine Foto: Pink

- Draga braćo i sestre, želim da vas pozdravim sve iz dubine srca i dam iskrenu podršku našem narodu sa KiM, našim junacima, koji su se odvažili da prepešače nekoliko stotina kilometara da pokažu ljubav prema otadžbini i solidarnost sa narodom. Mi smo uz njih i uvek ćemo biti. Izabrali smo teži put, jer je to bio put borbe, časti i odgovornosti prema našem narodu, nama samima i našim uverenjima. Suočili smo se sa pritiscima, ali naša volja je bila nepokolebljiva. To je bila ljudska, moralna borba. Iskreno se zahvaljujem svima koji su bili uz nas - naglasio je Pavlović.

Sve detalje pročitajte u našem blogu.

Ne propustitePolitika"PONOSAN NA SRBIJU!" Predsednik Vučić podelio NEPREGLEDNU kolonu ljudi koji dočekuju braću Srbe sa KiM: Pogledajte veličanstveni prizor ispred Skupštine! (FOTO)
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaDAČIĆ: Srbija može da bude jaka samo ako smo složni, pozivam građane na mir
Ivica Dačić (2).png
PolitikaOGLASIO SE MUP! Evo koliko ljudi je na dočeku Srba sa KiM u centru Beograda
Srbi sa KIM Srbi sa Kosova
PolitikaVELIČANSTVENI PRIZOR IZ PRESTONICE! Nepregledna kolona ljudi dočekuje braću s Kosmeta ispred Skupštine Srbije (FOTO)
WhatsApp Image 2025-11-05 at 6.21.04 PM.jpeg