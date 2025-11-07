Slušaj vest

Protest blokadera ispred Skupštine Srbije u Beogradu ponovo je na scenu vratio ne samo staru nasilnu matricu, već i ljude i organizacije od kojih se se inicijalni organizatori protesta i blokada prethodno javno distancirali, poručujući im tada, pre skoro godinu dana da ne podržavaju njihove stavove i izjave. Uz povratak nesuđenih lidera, novi protest u centru Beograda postao je teren za okupljanje sumnjivih osoba, i to van granica Srbije, koji su uzavreli atmosferu u našoj zemlji i poruke mržnje koje stižu iz blokaderskih redova iskoristile za dodatno nasilje - pa je tako državljanka BiH u četvrtak u ranim jutarnjim satima napala policajca nožem!

Vratio se "roleks" blokader

Među blokadere se s novim protestom ispred Skupštine vratio Lazar Stojaković, čuveni blokader s roleksom, kome su još u februaru ove godine njegove kolege s blokiranih fakulteta poručile da je nepoželjan.



"Plenum studenata Fakulteta organizacionih nauka želi jasno da istakne da medijski nastupi i stavovi koje naš kolega Lazar Stojakoviæ iznosi u javnosti od 1. februara 2025. godine pa nadalje nisu stavovi Plenuma studenata FON-a, niti stavovi studenata u blokadi", saopštili su plenumaši Stojakovićevog FON-a.

Nakon što je ovog proleća, ostavivši i svoj i druge fakultete u poptunom haosu dobio namačku stipendiju i otišao na praksu u Berlin, Stojaković se s roleksom pre nekoliko dana vratio u Beograd i bio u prvim redovima na protestu. Ne samo što je ovaj blokader na ulici, već se vratio i svojim aktivnostima od zimus, zbog kojih su se i ogradili od njega, pa je poželjan kao sagovornik u medijima bliskim blokaderskom pokretu.

Uz njega primetno je ponovno aktiviranje raznih NVO, čiji predstavnici svojim izjavama ne samo ne doprinose smirivanju tenzija, već iznose neistinite tvrdnje. Tako je predstavnik Beohradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović, gostujući na N1 izrekao laž da je narodni poslanik Uglješa Mrdić iskopirao Dijanu Hrku u štrajku glađu?!

"Oni opet postupaju na način kopiranja, da se predstavi da druga strana postiji, da je jednako vredna (?!) kao ova", - rekao je Petrović.

A dok se jedni vraćaju, drugi iz regiona dolaze da "pomognu" - M. A. (24) državljanka BiH, nožem je napala policajca u centru Beograda, u Policijskoj stanici Savski venac! Policijski službenik je prethodno, videvši da dotična ima nož, a nakon što je krenula za njim, izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjièenu pogodio u nogu.

Policijskom službeniku V.V. su u zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede, dok je Merimi A. konstatovana teška telesna povreda u vidu prostrelne rane natkolenice i ona je podvrgnuta operativnom zahvatu. Određeno joj je zadržavanje do 48 sati.

Lična promocija

Komentarišući povratak i stare agresivne retorike i nekih glavnih aktera, stručnjak za menadžment državne uprave Mihajlo Rabrenović kaže da to najbolje govori da protest više ne nosi nikakvu autentičnu studentsku energiju.

"On se pretvorio u scenu za ličnu promociju i povratak kompromitovanih osoba, a ne u borbu za bilo kakve principe", napominje Rabrenović za Kurir.

On kaže da je najopasniji momenat dolazak lica iz regiona koja protest koriste za podizanje tenzija.

"Napad državljanke BiH nožem na policajca u centru Beograda pokazuje da je ovo daleko od mirnog okupljanja. To je pokušaj uvoza tuđe radikalizacije u Srbiju. Pravo na protest je neprikosnoveno, ali pravo na haos nije. Srbija mora da zaštiti javni red i bezbednost građana. Institucije su, u slučaju napada nožem, reagovale profesionalno i sprečile teži ishod", kaže Rabrenović.

On smatra da građani Srbije jasno vide razliku izmedu demokratskog protesta i ulične manipulacije.

"A ovaj protest, sa povratkom kompromitovanih likova, strancima sa nožem i dvostrukim standardima NVO scena, sve manje liči na borbu za pravo, a sve više na režiranu radikalizaciju koja šteti i državi i narodu. Srbiji je potreban dijalog, a ne haos. Država to mora da sačuva", zaključuje Rabrenović.

Pomirenje DA, krvoproliće NE

Upravo je, kao i dosad nebrojeno puta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na dijalog.

On je na konferenciji za novinare sa ambasadorom EU u Beogradu Andreasom fon Bekeratom rekao da je njegova obaveza da trpi uvrede na svoj račun i da će bez obzira na to uvek pozivati na dijalog i razgovore.

"Svađali se deset sati, petnaest sati, dvadeset sati, uvek je bolje nego da nam se dogodi to da neko puca u nekog čoveka, a da jedna strana na to kaže "puj pike, ne važi, nije se desilo" ili čak da ide u još goru relativizaciju i optuže nekog drugog nevinog čoveka za pokušaj ubistva. Mora da se razgovara i ja moram da nudim dijalog. Zašto neko drugi izbegava dijalog, to je već druga stvar", rekao je predsednik.