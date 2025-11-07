Slušaj vest

Lider SSP Dragan Đilas koji je unazad nekoliko meseci u ozbiljnoj kampanji protiv studenta blokadera, sada je ponovo okrenuo ploču i pokušava da se nametne tzv. studentskoj listi, kada je očigledno shvatio da ga u poslednje vreme "nema ni na mapi".

Naime, Đilas je gostovao na crnogorskoj televiziji Vijesti (u vlasništvu Dragana Šolaka), zajedno da voditeljkom Nove S Jelenom Obućinom i potpredsednikom Vlade Crne Gore Momom Koprivicom.

Đilas na podgoričkoj TV Vijesti sa Jelenom Obućinom i Momom Koprivicom Foto: Printscreen TV Vijesti

Predsednik SSP je ponovo indirektno poručio da mu je cilj da bude glavni kad je u pitanju takozvana studentska lista na predstojećim izborima.

- Ono što je važno je da se uspostavi jedna vrsta koordinacije u nekim stvarima kako bismo možda mogli da se dogovorimo za neke stvari. Ja sam iz stranke koja smatra da je pre izbora trebalo formirati tehničku vladu. Mi u Srbiji, de fakto, nemamo prave izbore. Na svakim izborima imamo kupovinu glasova koja se meri u 4-5 procenata. Mi imamo pritisak na birače i imamo da se na tim biračkim mestima preti kontrolorima koji su iz redova protiv vlasti - poručio je Đilas, bez imalo sramote, u momentu kada opozicioni poslanici izbegavaju da glasaju za izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Iako dosad nije podržavao onaj deo blokaderskog pokreta koji potpada pod "studentski", čak i izjavljivao da tzv. studentska lista na lokalnim izborima u Mionici ne postoji, da se ne zna ko ih predstavlja dok svi znaju ko su predstavnici opozicije, Đilas sada pokušava sve da ubedi da je oduvek bio ujedinitelj!

- Ja sam više jedan od onih ljudi koji rade i koji manje priča, a više voli da radi. Od dana kad sam se vratio u politiku zalažem se za jedinstven front za borbu protiv režima i zalažem se i dalje. Kada budemo došli do izbora onda će SSP da donosi odluku kako će participirati u izborima koji će tad uslediti. Godinu dana već traje ova pobuna naroda koju predvode studenti. Oni su jasno rekli da će imati svoju listu. Imaju pravo na to - kazao je Đilas.

Za lidera SSP Srbija je "zemlja koja se raspada i u kojoj je sve loše", pa je tu našao opravdanje i za raspad opozicije.

- Ne može da se očekuje da u opoziciji budu fenomenalni ljudi - rekao je Đilas.