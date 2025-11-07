Slušaj vest

Zloupotreba Dijane Hrke, žene koja je pretrpela veliku ličnu tragediju, se nastavlja! Svedoci smo beskrupuloznog iskorišćavanja ove majka od strane blokadera i njihovih medija u Srbiji, a sada su im se pridružile i kolege iz Hrvatske!

Po starom receptu, hrvatski mediji, u ovom slučaju RTL, poslali su u Beograd ekipu, reporterku i snimatelja, da izveštava iz "Ćacilenda" i svemu što se dešava oko njega.

Jedva su dočekali tenzije da im centrala tema budu događaji u našoj prestonici, pošto im izgleda sopstvena posla nisu nimalo interesantna.

Odmah su se uputili ka Dijani Hrki, majci koja je izgubila sina Stefana u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Hrvatska reporterka je ušla u šator i zahvalila se Dijani, ženi čija se tragična porodična sudbina nemilosrdno iskorišćava na ulici i u medijskom prostoru, što je pristala da priča za RTL.

Podsetimo, blokaderi su prethodno svojim neetičkim ponašanjem i izveštavanjem doveli Dijanu Hrku, slomljenu od bola za detetom, do tačke da od tog bola izmešanog sa njihovim koristoljubljem - traži oružje za napad na ljude ispred Skupštine!

Opširnije o tome možete čitati u tekstu ispod:

Udari iz Hrvatske na Srbiju nas ne čude, kao ni udruživanje s blokaderima. Počelo je to već s prvim danima protesta i nezakonitih blokada fakulteta, pa je iz Hrvatske stigla "blokadna kuharica" - tačan recept blokada po kojem su studenti blokaderi zauzeli univerzitete i uništili visoko školstvo u svojoj zemlji.

Dok Srbija pokušava da održi stabilnost i sačuva mir, blokaderi trče u zagrljaj hrvatskim medijima poznatim po antisrpskoj retorici i tamo, uz aplauz srbomrzaca poput Tonina Picule, blate sopstvenu zemlju i narod. Tako je bivši potpredsednik vlade Žarko Korać uzeo učešća u emisiji "U mreži Prvog" Hrvatskog radija zajedno sa Piculom, u kojoj je Korać konstatovao da se Srbija približava građanskom ratu, a Picula zapretio da Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića ne može ući u EU!