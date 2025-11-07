I HRVATSKI MEDIJI ZLOUPOTREBLJAVAJU BOL MAJKE! Novinari iz Zagreba pohitali u Beograd da izveštavaju iz "Ćacilenda", odmah krenuli na Dijanu Hrku (VIDEO)
Zloupotreba Dijane Hrke, žene koja je pretrpela veliku ličnu tragediju, se nastavlja! Svedoci smo beskrupuloznog iskorišćavanja ove majka od strane blokadera i njihovih medija u Srbiji, a sada su im se pridružile i kolege iz Hrvatske!
Po starom receptu, hrvatski mediji, u ovom slučaju RTL, poslali su u Beograd ekipu, reporterku i snimatelja, da izveštava iz "Ćacilenda" i svemu što se dešava oko njega.
Jedva su dočekali tenzije da im centrala tema budu događaji u našoj prestonici, pošto im izgleda sopstvena posla nisu nimalo interesantna.
Odmah su se uputili ka Dijani Hrki, majci koja je izgubila sina Stefana u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.
Hrvatska reporterka je ušla u šator i zahvalila se Dijani, ženi čija se tragična porodična sudbina nemilosrdno iskorišćava na ulici i u medijskom prostoru, što je pristala da priča za RTL.
Podsetimo, blokaderi su prethodno svojim neetičkim ponašanjem i izveštavanjem doveli Dijanu Hrku, slomljenu od bola za detetom, do tačke da od tog bola izmešanog sa njihovim koristoljubljem - traži oružje za napad na ljude ispred Skupštine!
Opširnije o tome možete čitati u tekstu ispod:
Udari iz Hrvatske na Srbiju nas ne čude, kao ni udruživanje s blokaderima. Počelo je to već s prvim danima protesta i nezakonitih blokada fakulteta, pa je iz Hrvatske stigla "blokadna kuharica" - tačan recept blokada po kojem su studenti blokaderi zauzeli univerzitete i uništili visoko školstvo u svojoj zemlji.
Dok Srbija pokušava da održi stabilnost i sačuva mir, blokaderi trče u zagrljaj hrvatskim medijima poznatim po antisrpskoj retorici i tamo, uz aplauz srbomrzaca poput Tonina Picule, blate sopstvenu zemlju i narod. Tako je bivši potpredsednik vlade Žarko Korać uzeo učešća u emisiji "U mreži Prvog" Hrvatskog radija zajedno sa Piculom, u kojoj je Korać konstatovao da se Srbija približava građanskom ratu, a Picula zapretio da Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića ne može ući u EU!
Kurir Politika