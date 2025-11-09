Slušaj vest

"Prošle godine Srbiju je pogodila strašna tragedija. U padu nadstrešnice izgubljeno je 16 života. Najveća tuga je za porodice poginulih, ali je to potreslo i čitavu Srbiju. Nažalost, videli smo da su pojedinci, instruisani kako nečijim interesima spolja, tako i iznutra, pokušali i tu tragediju da zloupotrebe i da ostvare svoje lične ciljeve. Iz svega navedenog jasno je da su svi njihovi zahtevi, koji su se menjali, dodavali i oduzimali, samo teatar apsurda. Sve što smo viđali u poslednjih godinu dana sa njihove strane su bili samo pokušaji da se uruši država, da se zaustavi Srbija."

Ovako za Kurirov intervju nedelje govori poznati srpski košarkaš Marko Kešelj (37), koji se posvetio politici nakon završene uspešne karijere. Ostao je i dalje u sportu, i to na vrlo važan način - obavlja funkciju državnog sekretara u Ministarstvu za sport.

Koliko je vaš politički angažman bio iznenađenje za one koji vas dobro poznaju? Da li ste i Vi iznenadili samog sebe?

- Verujem da je mnoge iznenadilo, ali ne one koji me zaista poznaju. Ljudi koji su bili uz mene tokom sportske karijere znaju da sam uvek bio posvećen timu, disciplini i ideji da svako od nas može da pomogne zajednici u kojoj živi. Politika je, u svom pravom smislu, samo produžetak te želje - da igraš za svoj narod, da pomogneš, da budeš deo rešenja. Naravno, i sam sam se u početku pitao da li je to pravi put za mene. Nisam odrastao s idejom da ću jednog dana biti političar. Ali kada vidiš da postoji prostor da se nešto menja, da tvoj glas i iskustvo mogu da doprinesu, onda ne možeš da ostaneš po strani. To nije iznenađenje, to je prirodan korak - iz sporta, gde daješ sve od sebe, u javni život, gde pokušavaš da daš isto, samo na drugi način.

Marko Kešelj i Aleksandar Vučić Foto: Ministarstvo Sporta

Niste prvi sportista u politici, naravno. Verovatno je najpoznatiji i najuspešniji Aleksandar Šapić, aktuelni gradonačelnik Beograda. Imate li vi takve ambicije, koji vam je uopšte politički cilj?

- Politika nije funkcija, niti je cilj politike bilo čija lična pozicija i promocija. Politika je ideja, plan, program, to je borba za interese svoje zemlje. Ideja o samostalnoj, suverenoj, jakoj, uspešnoj Srbiji je mnogo veća od bilo koje funkcije. Moje ambicije nisu vezane za funkcije koje sa sobom nosi politički život, već je moj cilj prosperitetna, patriotska Srbija, koja nastavlja da niže pobede i uspehe za sve njene građane, na svim poljima.

Moramo da ulažemo u sport Reprezentacija za koju ste i Vi igrali podbacila je kao prvi favorit na nedavno završenom Svetskom prvenstvu. Koliko Vas je to iznenadilo? - Pobede i porazi su sastavni deo sporta. Niko nije očekivao da ćemo ispasti u tako ranoj fazi takmičenja, ali verujem da su povrede ključnih igrača doprinele takvom ishodu. Međutim, mi treba da ostanemo svim srcem uz našu košarkašku reprezentaciju. Ti momci to zaslužuju, jer košarka je uvek bila sport koji je naciji donosi mnogo radosti i uspeha. Uveren sam da ćemo uz naše košarkaše slaviti još puno odličja, jer ti momci uvek ostavljaju srce na terenu i bore se za svoju zemlju do poslednje kapi znoja". Doskorašnji selektor Svetislav Pešić potencira često kako će situacija biti sve gora jer nikad nije imala manje potencijala. Koliko ste saglasni sa njim? - Mislim da su reči selektora bile više usmerene na razvoj domaće lige, nego na to da nema dovoljno potencijala u našoj košarci. U jednom delu sam saglasan sa njim, jer je važno da razvijamo domaću ligu i da pružimo šansu mladim ljudima da se razvijaju u ligama Srbije, jer to može biti dodatni benefit i samoj reprezentaciji. Srpska košarka iz generacije u generaciju predstavlja puno mladih talenata, a mi smo zemlja kojoj je u krvi košarka kao takva i talenata u tom sportu nam nikada nije nedostajalo. A na nama je da nastavimo sa ulaganjima u sport, da obezbeđujemo što bolje uslove našoj omladini i sportistima, a verujem da će nam oni uzvratiti medaljama na brojnim takmičenjima.

Vaš nekadašnji saigrač Vladimir Štimac sada je veoma aktuelan na političkom planu, kao aktivista. Letos ste se javno raspravljali sa Štimcem. Od tada je prošlo oko pet meseci, kako sada komentarišete njegov angažman i sve što se dogodilo prethodnih dana?

- Tužno je što neke moje bivše kolege učestvuju u kreiranju haosa u društvu, stvaranju podela i razdora, a pre svega što pokušavaju da unište svoju državu. Nije sportski igrati protiv svoje zemlje, a Štimac to uporno čini na jedan agresivan i primitivan način. Sumnjam da su njegovi motivi vezani za dobrobit Srbije, mislim da su u pitanju isključivo lični interesi. Nemam problem sa suprotnim stavovima, idejama, političkim opredeljenjem, dok god je ono argumentovano i ne podrazumeva nasilje i agresiju koja je uperena protiv države. Ipak, njegovo delovanje je upereno protiv države i to je ono što je zabrinjavajuće.

Predsednik Vučić je rekao da će izbori svakako biti pre roka, da li je Srbija bliža tome ili spuštanju tenzija i stabilizaciji situacije?

Foto: Ministarstvo Sporta

- Predsednik je od prvog dana nudio dijalog, razgovor, predlagao referendum, izlazio u susret mnogobrojnim, čak i neosnovanim zahtevima blokadera. Sve vreme spušta tenzije i poziva na mir i jedinstvo. I danas koristi svaku priliku da pozove na mir i dijalog, jer dijalog nema alternativu. Očigledno ne žele svi isto Srbiji, instruisani pojedinci svesno pokušavaju da održavaju atmosferu haosa. Uveren sam da su građani uvideli razliku i da narod zna ko se bori za Srbiju, a ko pokušava da uništi državu. Što se tiče izbora, ja verujem institucijama naše države. Kada nadležni organ donese odluku u skladu sa Ustavom i zakonima naše zemlje tada će biti raspisani izbori. I tada ćemo svi videti jasnu i nedvosmislenu volju naroda, jer u Srbiji narod bira svoje rukovodstvo, i vlast se osvaja na izborima, a ne na ulici i nasiljem".

Foto: Ministarstvo Sporta

Dok ste bili košarkaš bili ste poznati po svom patriotizmu, kako sada iz ugla političara komentarišete napade iz regiona na Srbiju i predsednika Vučića? Svedočimo tome svakodnevno iz Hrvatske, Crne Gore, ali i napadima iz Prištine...

- Čast i zadovoljstvo, a pre svega veliki ponos, je što sam igrao za našu reprezentaciju i što sam branio boje naše trobojke. Ponosan na svoju otadžbinu i srećan što se Srbija ubrzano razvija i napreduje. Naša država je iz pozicije autsajdera postala lider u regionu, i to sve zahvaljujući odgovornoj i državničkoj politici koju vodi predsednik Republike. Logično je da napredak, razvoj, izgradnja, ekonomski jaka, nezavisna, samostalna i suverena Srbija smeta svima u regionu, pa i šire. Tako da, nažalost, ne mogu reći da sam iznenađen napadima, usmerenim na predsednika Vučića i Srbiju, a koji dolaze iz regiona. A pokazalo se nebrojano puta da čim oni nekoga zdušno napadaju taj dobro čini Srbiji. Jaka Srbija smeta svima, a politika predsednika Vučića jeste upravo jaka Srbija.

Foto: Ministarstvo Sporta

Poznati ste i po humanitarnim akcijama za Srbe sa Kosova i Metohije. Jeste li bili skoro u našoj južnoj pokrajini?

- Kosovo i Metohija su sastavni deo Srbije. Ranije sam humanitarno pomagao naš narod u južnoj pokrajini, ličnim kontaktima, radom. Danas imam priliku da to činim i institucionalno i srećan sam zbog toga. Koristim svaku priliku da na bilo koji način dam doprinos da naš narod na Kosovu i Metohiji živi bolje. Imao sam sreću i priliku da starijeg sina krstim u manastiru Visoki Dečani. Svoje slobodno vreme sam uvek birao da provodim u druženju sa našim narodom i da osluškujem njihove potrebe i da pomognem na koji god način da sam mogao. Tako će biti uvek.

Politici nije mesto na tribinama Tenzično je i na utakmicama nekada Vašeg ljutog protivnika, Košarkaškog kluba Partizan. Viđali smo i transparente protiv vlasti, šta biste vi poručili "grobarima?" "Pravi navijači koji vole svoj klub dolaze na utakmice da bodre igrače i da navijaju i verujem da ni oni ne podržavaju takvo skaradno ponašanje. Očigledno je da imamo pojedince koji žele da atmosferu nasilja, pretnji i uvreda sa ulica prenesu i u sportski halu. Tako instruisani pojedinci, koji žele da propagiraju političke ideje na sportskim priredbama i takmičenjima, treba da budu sankcionisani. Politici nije mesto na terenu, niti na tribinama. Sport je navijanje, uživanje i postizanje rezultata. Utakmica je praznik sporta, mesto gde se okuplja porodica i gde se bodri svoj voljeni klub i gde će se radovati uspesima svog tima".

Šta ste iz sporta primenili na političkom terenu?