Nova hapšenja zbog špijunaže samo su potvrda da se Srbija suočava s pokušajima destabilizacije na svim poljima. Za nevidljive ili manje vidljive prodore u bezbednost države zadužene su strane službe koje, svaka iz svog interesa, podrivaju sistem i pokušavaju da ga učine ranjivim za različite uticaje.

Aktuelna društvena kriza, energetska neizvesnost i rešavanje problema s NIS-om samo su dodatni faktori koji od Srbije prave ambijent za pojačan rad stranih agentura, ocenjuju bezbednosni stručnjaci za Kurir.

Ciljaju Ekspo

Poslednje u nizu hapšenja povezano je sa albanskim obaveštajnim službama, jer su pripadnici Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u saradnji s drugim državnim organima na području Raške uhapsili dve osobe iz bezbednosnih struktura zbog sumnje na špijunažu.

Sumnja se da su privedeni u dužem vremenskom intervalu prikupljali poverljive informacije od značaja za bezbednost Srbije i prosleđivali ih albanskim obaveštajnim službama. Istraga je trajala više meseci, a hapšenje je nastavak akcije od 1. novembra, kada je na administrativnoj liniji uhapšen Milan Vukašinović. Tom prilikom on je pokušao da pobegne, ali su srpske bezbednosne službe upotrebile vatreno oružje i Vukašinović je ranjen.

Sličan slučaj otkriven je i krajem jula, kada je na prelazu Merdare uhapšen Srbin iz Štrpca, inače radnik doma zdravlja, i on se tereti da je u dužem vremenskom periodu bio saradnik albanske državne informativne službe.

Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma i bivši dekan Fakulteta bezbednosti, kaže za Kurir da su sve to faktori koji ugrožavaju bezbednost zemlje, pogotovo ako se ima u vidu kontekst društvenih podela, situacije u vezi s NIS-om, energetske neizvesnosti, Kosova i Metohije.

- Ispred svega toga što ugrožava bezbednost idu obaveštajne službe, to jest njihovi agenti, jer oni pripremaju teren za sve moguće stvari koje bi eventualno mogle da naškode Srbiji. Ovde nikad ne prestaju aktivnosti stranih službi. Moramo polaziti prvo od najvažnije premise, a to je identifikovanje tih faktora, da li su to grupe ili pojedinci, organizacije ili obaveštajne službe, da li su obaveštajni sistemi, da li je vojni faktor ili ekonomski faktor zbog ovoga što čine NIS-u, a onda i nama... - navodi Milašinović.

Radomir Milašinović Foto: Kurir Televizija

On ističe da situaciju dodatno komplikuje i usložnjava ako imate podeljenost u društvu.

- I to je situacija kakvu mi sad imamo, o krucijalnim pitanjima i gde se uništavaju školstvo, privreda, uništava se sve ono što bi eventualno moglo da doprinese stabilizaciji, prvo ekonomskoj, a onda i političkoj, da utiče na slogu naroda i slično. Meni se čini da je osnovni cilj da se razbije Ekspo, jer je to državni projekat koji se ne tiče samo jednog grada nego je zbir svih oblasti u našoj zemlji. Oni hoće da od predsednika naprave nekog tiranina s namerom da se dođe do osnovnog cilja, a to je da zemlje počnu da otkazuju učešće na Ekspu - smatra Milašinović.

Kontakti

Kada je reč o konkretnom slučaju otkrivanja agenata koji su radili za albanske službe, naš sagovornik kaže da je posebno opasno ako su ti pojedinci umreženi ili ako su stvarali obaveštajnu mrežu.

- Onda je to ozbiljan faktor, a još ozbiljniji bi bio da je taj pojedinac inkorporiran u neke strukture od kojih zavisi funkcija nečega ili nekoga. Nikad se ne gleda jedan ili dva čoveka, nego dublje, ko su oni i s kim su u kontaktu, koga informišu, kakvim podacima imaju pristup i ne hapse se pre nego što se ostvari potpuni uvid u sve njihove kontakte i sve ono što daje tehnika, a to su prislušni uređaji u stanovima, kancelarijama, telefonima i sve ono što koriste sve službe sveta - objasnio je Milašinović.