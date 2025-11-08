Slušaj vest

Omiljena blokaderska pevačica poznata po mržnji prema našoj zemlji Severina Vučković ponovo je u centru pažnje nakon što je zloupotrebila tragediju Dijane Hrke kako bi se preko nje obračunala sa Srbijom.

Naime, Severina je na koncertu u Zagrebu držala govor s namerom da još jednom politički provocira i dodatno zapali javnost.

Ona je još jednom pokušala da manipuliše tragedijom, a poznato je da koristi svaku priliku da napadne Srbiju i predstavi se kao žrtva sistema.

Hvatski mediji su objavili da Severina i Marko Perković Tompson, inače poznat po veličanju ustaštva u svojim pesmama i antisrpskim i fašističkim pokličima na svojim nastupima, imaju mnogo više povezanosti nego što bi se to pomislilo. Iz poruka koje šalju, može se zaključiti da im je ista publika i ista želja, a to je da se uništi Srbija.

Podsetimo, Severina je letos nastupala u jednom lokalu u rodnoj zemlji, a njena izjava tada je šokirala korisnike društvene mreže Iks. Naime, jedan fan tada je objavio deo atmosfere sa njenog nastupa, a na snimku se čuje kako Severina izgovara:

- Misle da mogu da me isprovociraju, pa ja volim Tompsona više nego sebe!