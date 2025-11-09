Slušaj vest

Poslanik Srpske narodne stranke Uglješa Mrdić ušao je u deseti dan štrajka glađu ispred Doma Narodne skupštine, zajedno sa petoricom ratnih veterana, zahtevajući hapšenje bivših funkcionera „Infrastrukture železnice Srbije“ zbog odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine, kada je stradalo 16 ljudi.

Mrdić je poručio:

„Ušli smo u deseti dan štrajka glađu. Nisam ni sumnjao da će ovoliko trajati, a niti da ću ovoliko izdržati. Nadam se ispunjenju zahteva – nastavljamo dok se ne ispune.“

Mrdić je podneo krivične prijave protiv bivših rukovodilaca „Infrastrukture železnice Srbije“, ali tvrdi da Tužilaštvo za organizovani kriminal nije preduzelo nijednu radnju, zbog čega je, kako kaže, bio primoran na krajnju meru.

„Poštujem apel predsednika Vučića, sve što je rekao je tačno, ali osećam potrebu da nastavim. Ovo je borba za istinu i pravdu, za porodice 16 nastradalih", rekao je u uključenju za TV Pink.

Ističe da mu je podrška ratnih veterana i prijatelja presudna:

„Ne znam da li bih uspeo bez njihove podrške. Teško je, iz dana u dan sve teže, naročito poslednja tri dana. Najteže je oko četiri ujutru, kad nas probudi hladnoća.“

Mrdić je uputio snažnu poruku mladima:

„Deco, omladino – volite otadžbinu, učite, radite, budite patriote. Nemojte rušiti po ulicama, nemojte praviti blokade. Srbiji je potreban mir.“

Kritikujući rad tužilaštva, Mrdić je izjavio:

„Ne mogu da verujem da Nenadić, Dolovac i njihovi saradnici ne reaguju. To govori koliko su bahati i da su oni deo rata protiv države. Odgovorno tvrdim da su oni deo obojene revolucije.“

Na kraju, Mrdić je poručio da ne traži ništa za sebe, već da se bori za one koji više ne mogu da govore:

„Srbija mora da pobedi. Ako tužilaštvo neće da radi svoj posao, nešto tu mora da se menja.“