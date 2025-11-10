Slušaj vest

Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović istakao je da su rezultati lokalnih izbora na Kosovu doneli trenutak otrežnjenja za Aljbina Kurtija i dodao da je postalo vidljivo ogromno nejedinstvo među Albancima, a na drugoj strani izraženo veliko jedinstvo Srba i podrška Srpskoj listi.

Odalović je za TV Prva rekao da su lokalni izbori pokazali da je društvo politički izuzetno podeljeno.

„Ovi izbori su, na jednoj strani pokazali izraženo veliko jedinstvo Srba i podršku Srpskoj listi, a na drugoj strani ogromno nejedinstvo među Albancima“, objasnio je Odalović.

Istakao je da se ne mogu staviti rezultati drugih stranaka u odnos sa Srpskom listom, jer se niko ne bavi Srpskom listom, niti joj je poslao poruku da bi sutra s njom gradio mostove.

„Albanske stranke se nalaze u unutrašnjem ratu“, podvukao je on dodajući da to utiče i na formiranje buduće vlade.

Odalović je naglasio da je Kurti i preko mandatara Gljauka Konjufce poslao jasnu poruku da neće koaliciju ni sa jednom strankom.

„Nakon ovih izbora on više nema šta drugo da poruči sem da je izvesno što je nameravao da vodi Kosovo ka budućim izborima. Ne vidim koalicioni kapacitet kada stranke nadolaze koje neće s njim. Zašto bi pucale sebi u nogu kada mogu same da naprave koaliciju. Ovo je trenutak otrežnjena za Kurtija. Biće interesantno da se vidi koliko je izgubio glasova između parlamentarnih i lokalnih izbora“, dodao je Odalović.

Naveo je da je Kurti pobedio samo u Južnoj Mitrovici, kada je reč o većim opštinama.

Odalović je ukazao da Kurti računa na dijasporu, koja sredinom decembra dolazi na Kosovu, a u kojoj ima uporište.

Podsetio je da dve trećine biračkog tela ne živi na Kosovu, pa na to računa Kurti do određenog nivoa.

Na pitanje da li će se, ukoliko se Kurtijeva vlast bliži kraju, promeniti odnos prema Srbima, Odalović je podsetio da su stranke koje bi mogle da naprave koaliciju umesto Kurtija već bile na vlasti i da ovakvog terora nad Srbima nije bilo, ali i da bi one eventualno ukoliko neka od njih dođe na vlast, zatekla potpuno drugačiju situaciju.

„Kada pogledamo period za nama, u nekoj od koalicija ako Kurti ne uspe da formira vlast, svi su oni bili na vlasti, i Tači, Haradinaj i Mustafa, odnosno Hoti, a nismo imali ovakav teror. Nije za poređenje sa fizičkim i institucionalnim terorom koji sprovodi Aljbin Kurti. Nema goreg od ovoga što on radi“, rekao je Odalović.

U tom smislu, ponovio je da je i Evropska komsija u izveštaju bila „nežna“, ocenjujući da je Priština preterala u onome što je činila na severu, odnosno zamerajući im način, ali ne navodeći da to nije ni trebalo da urade, kao što nikada, kaže, nije rečeno da su „kontejner“ gradonačelnici nelegalni.

„Čeka nas velika nepozanica“, konstatovao je Odalović.

Podsetio je i da niko ko je bio na vlasti u Prištini pre Kurtija, nije hteo da formira ZSO, pa čak ni Hašim Tači koji ju je potpisao.

Ipak, izrazio je uverenje da je sada bliže osnivanje ZSO, jer će, kaže, to biti jedan od uslova za svakoga u Prištini ko bude tražio podršku zapadnih centara.

Napomenuo je da su sada drugačije okolnosti i da Srbi sada moraju da se bore da svoje mehanizme stave u funkciju, a da ih centralna administracija u tome ne sputava, jer je Kurti napravio sada takav mehanizam da svaka odluka na lokalu može da bude upitna i poništena.

„Bez obzira ko će biti na vlasti, biće teško, jer što bi bilo ko radio mnogo drugačije, kada im je sve sada ’namešteno’. Oni nisu učestvovali u onome što je Kurti činio, u tom teroru, ali ga nisu ni osudili. Oni će sada imati drugačije stanje“, ukazao je Odalović.