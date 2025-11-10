Slušaj vest

Novinarka Suzana Trninić otkrila je da joj je Alek Kavčić, koji je, prema sopstvenom priznanju već u razgovorima sa studentima blokaderima za njihovu tzv. studentsku listu, pretio batinama posle emisije u kojoj su zajedno učestvovali. Osim što je ovo još jedan primer kako u praksi izgleda blokaderska politika isključivosti i jednoumlja, "ispod radara" ostao je razlog zbog kojeg se Kavčić ustremio na novinarku, koja je pritom takođe bila gost kao i on u tom podkastu, i koja je samo iznela svoje mišljenje. Ali i mišljenje i činjenice koje njemu nikako nisu odgovarale u trenutku kada se finišira ta "studentska lista".

Naime, Suzana Trninić podsetila je da je Alek Kavčič 2020. godine bio deo političke stranke i učestvovao na izborima - Kavčić je u junu te godine bio kandidat za poslanika na listi „Suverenisti - Pokret Dosta je bilo“ - da nije dobio podršku naroda, te upitala da li u tom slučaju on danas ima kredibilitet da kritikuje opoziciju i da se nađe na "studentskoj listi".

Alek Kavčić na listi DJB na izborima 2020. godine Foto: Printscreen

Kavčić, koji je sve vreme prekidao novinarku dok je govorila, je to negirao i rekao da nije u pitanju bila stranka već grupa građana.

„Gospođo, Vi pričate stvari koje nisu istina. To je isto bila grupa građana kao što će i ova biti (studentska)“, rekao joj je.

Kavčić je Trninićevu potom nazivao manipulatorom tvrdeći da opoziciju nikada nije nazvao nesposobnom, i da Suzana Trninić "radi za Vučića".

Trninićeva je podsetila da je lider DJB Saša Radulović bio ministar (od septembra 2013. do januara 2014.), i da bi, kako je rekla, bilo fer da je studentima prilikom razgovora o njihovoj listi to rekao.

Kavčić joj odgovara da je već pričao sa studentima (blokaderima) i pita je da li je ona bila svedok tim razgovorima.

"Jeste li vi bili na tom intervjuu?", upitao ju je Kavčić i rekao joj da lupeta.

"Lupetate, gospođo, lupetate, znate kako lupetate!", govorio je.

Trninićeva je dalje insistirala da Kavčić ne zaslužuje da se nađe na studentskoj listi jer ona "treba da bude lista kredibilnih ljudi sa poverenjem"

Nakon emitovanja emisije nastala je prava blokaderska hajka na Suzanu Trninić, a u tome su prednjačili blokaderi na Iksu (X) nazivajući je "SNS stokom", nakon čega je novinarka morala da reaguje i otkrije da joj se posle završetka podkasta Kavčić uneo u lice, vređao je i pretio da se neće na ovome završiti.

"Ako se ovo nastavi prijaviću policiji", poručila je Trninićeva koja tvrdi da ima i snimak spornog događaja i Kavčićevog nasilnog ponašanja, kojem je, kako je navela, svedočio i treći gost podkasta, analitičar Cvijetin Milivojević.

Hajka na novinarku na društvenim mrežama tu nije stala, a njen stav i to što je postavila pitanja Kavčiću kako on kao neko ko je bio deo jedne političke grupacije - koja je bila u jednom trenutku i deo Vlade Srbije - može da bude na tzv. studentskoj listi, koja se više puta ogradila od opozicionih stranaka i lidera - ocenjen je kao "tendeciozan, sa svrhom da se naruši kredibilitet studentske liste"?!

Foto: Printscreen X

Podsetimo, Kurir je još u maju, ubrzo nakon ispostavljanja novog zahteva studenata blokadera za vanredne izbore, imao saznanja da je Alek Kavčić jedan od ljudi koji će se naći na tzv. studentskoj listi.

Takođe, ovo je još samo jedan u nizu sukoba u redovima blokadera, a poslednji se vodi oko novca. Naime, velika bura digla se zbog tvita u kojem jedan korisnik iznosi informaciju da je "vođama blokadera umesto po 4.000 isplaćeno 1.000 evra".