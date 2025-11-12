Slušaj vest

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu, i dalje štrajkuje glađu, što je postala sasvim nova situacija za studentski blokaderski pokret. Prema saznanjima Kurira, studenti su izrazili zabrinutost zbog nekoliko stvari u vezi s Hrkom i u komunikaciji i koordinaciji akcija sve otvorenije upozoravaju na ugroženost onoga što je proizašlo iz studentskih blokada.

Naši izvori otkrivaju da neki od studentskih zborova ukazuju na štetnost stvaranja kulta ličnosti, pokušavaju da okrenu blokaderski pokret od štrajka glađu Dijane Hrke i da se ograde od njenih ranijih i sadašnjih poruka i postupaka.

Manipulacije

- Nemamo pojedince koji stoje iznad zajednice. Nismo sledbenici kulta ličnosti. Naše delovanje je kolektivno, promišljeno i odgovorno. Na ulici smo zbog ideje, a ne zbog lične koristi. Ovo nije ni mesto, ni vreme za isticanje pojedinaca, već za zajedništvo i solidarnost - objavljeno je 31. decembra 2024. na nalogu studenata u blokadi.

U nekim zapisnicima sa zborova podseća se upravo na ovaj princip, pa se konstatuje da je "Dijana Hrka od saborkinje postala uzurpator pokreta, koristeći ličnu tragediju kao medijski projekat". Njena bol je, kako kažu, pretvorena u oružje manipulacije koje kompromituje ideju kolektivne borbe, a uvođenjem njenog lika u fokus javnosti, nastao je kult ličnosti koji je suprotan principima zajedništva i decentralizacije pokreta.

Upitne namere: Veze sa veteranima i opozicijom U nekim zapisnicima je naznačeno da veterani okupljeni oko Dijane Hrke imaju "upitne namere prema studentskom pokretu" i "upitni status". - Veterani su Dijanino privatno obezbeđenje, odnosno telohranitelji, sa kojima studenti i građani imaju ne tako prijatna iskustva - navodi se u jednom zapisniku i podseća na njenu bliskost sa Mišom Bačulovom.

Takođe se napominje da je Hrka na jakni nosila bedž s natpisom "BRAVO", a to je nevladina organizacija, čiji su lideri Brajan Brković i Miran Pogačar. I opozicionar Miloš Parandilović se pominje u zapisniku uz podsećanje da je Dijana pisala da je u kontaktu sa njim, što se videlo u jednoj od privatnih prepiski koja se pojavila na mrežama.

- Studentskom pokretu je planski nametnut kult ličnosti Dijane Hrke. Dovedeni smo u nezavidnu situaciju da moramo da podržimo Dijanin poduhvat iako se sve što ona trenutno radi i na šta poziva kosi sa svim našim ranije utemeljenim stavovima i odlukama. Ukoliko bismo pokušali da kažemo da je ovo što se trenutno dešava manipulacija, bili bismo proglašeni bezdušnima. Poistovećivanje naše borbe sa jednom osobom vodi do uništenja pokreta. Ovde se borimo za sve žrtve sistema. Kako za one koji su stradali, tako i za one koji žive sa traumama i strahovima - navodi se u jednom zapisniku.

Studenti zameraju Hrki i mnoge izjave, konfliktno ponašanje, ulaženje u verbalne i fizičke sukobe, pretnje, psovke, kao i vređanje Srba i Srbije. U zapisnicima sa nekih zborova ukazuje se i na njene veze s opozicijom i "sumnjivim" veteranima, što smatraju problematičnim s obzirom na to da se "mnogo kolega žalilo da su bili veoma neprijatni prema njima".

- Situaciju moramo sagledati objektivno, kako se ne bi dogodilo da jednogodišnja borba bude ugašena tako što smo žmurili na sve ono što se nalazilo pred nama, a samo kako ne bismo trpeli moralnu osudu. Kada postavite sebi pitanje: "Da li je u redu da ovako mislim o ženi koja je izgubila dete?", setite se da vi ne dovodite u pitanje njenu bol i tragediju, već njene političke ambicije, kao i ambicije ljudi oko nje - konstatuje se na kraju jednog zapisnika.

Politički instrument

Politički analitičar Nemanja Zavišić kaže za Kurir da svi oni koji podržavaju štrajku glađu Dijane Hrke ne misle joj ništa dobro i upozorava da je njena tragedija njima samo instrument za vođenje politike.

- Ona kao i sve ostale porodice žrtava zaslužuje odgovore i pravdu. Godinu dana je prošlo od te strašne tragedije, godinu dana traje raspad srpskog društva, podele i sukobi. Godinu dana nadležni ćute. Tužilaštvo nije održalo nijednu konferenciju za štampu. Nijedna reč nije upućena porodicama stradalih i svim ostalim građanima o dosadašnjem toku krivičnog postupka i daljim koracima. Put do pravde ne vodi preko ulice, još manje preko štrajka glađu, ali ni preko izbora na kojima se bira zakonodavna i izvršna vlast, a koje ćemo svakako imati uskoro. Pravda je u nadležnosti pravosuđa, a pravo pitanje je: u čijim je rukama naše pravosuđe? Oni koji Dijanu Hrku podržavaju u štrajku glađu, odgovorno tvrdim da joj ne misle ništa dobro. Njima je njena tragedija samo instrument za vođenje politike - smatra Zavišić.

Preusmeren fokus: Ukrala im medijsku pažnju Studenti blokaderi prepoznali su da im je Dijana Hrka "ukrala medijsku pažnju", jer dobro znaju da je ta podrška jedna od glavnih snaga svakog aktivizma. U nekim zapisnicima sa zborova se konstatuje da su "mediji preusmerili fokus sa kolektiva na Dijanu, pretvarajući je u simbol, čime se gubi suština studentskog pokreta". - Kako vreme odmiče, u medijima se sve češće može sresti pitanje "Dijana ili studenti". Kao zaključak se uglavnom nameće mišljenje analitičara koji smatraju da je logičan sled događaja da Dijana bude nosilac studentske liste. Ovakav narativ predstavlja gušenje revolucije svesti koju su studenti započeli. Trenuto se se ne borimo samo protiv Aleksandra Vučića već i protiv takvog principa vladavine - navodi se u zapisniku.

On podseća da ovo nije prvi put da isti akteri grade političku kampanju na nečijoj nesreći.

- Spremni su da ugroze zdravlje i život jedne žene da bi N1 i Nova S imali o čemu da pišu i šta da "pumpaju". Nadam se da će gospođa Hrka to shvatiti, odustati od štrajka glađu i odazvati se pozivu predsednika republike na razgovor. Sukobi, štrajkovi, podele i jurenje po ulicama neće nas dovesti do pravde već samo do još veće tragedije i nepravde - naglašava Zavišić.

