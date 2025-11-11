Slušaj vest

Lista kandidata na blokaderskoj listi Novosadskog univerziteta je otkrivena i objavljena u listu "Vreme", blokaderskom nedeljniku kojem je očigledno kao i svima "prekipelo" sa skrivanjem imena ljudi koji će se naći na toj listi na sledećim parlamentarnim izborima. Njihovo "otkriće" zapravo je samo potvrdilo sva naša dosadašnja saznanja o blokaderskim kandidatima, a izazvalo pravu paniku kod plenumaša!

Zašto?

Pravo pitanje! Zašto bi krili svoje kandidate kada su već uveliko u političkoj areni, kada su im i zahtevi politički, kada se sve vreme obraćaju građanima, daju im zeleno svetlo, pozivaju ih na građansku neposlušnost, na generalne štrajkove, na proteste, na opsedanje stanova funkcionera, na napade na policiju...?

Valjda tim istim građanima bi trebalo iskazati poštovanje, i valjda isto tako - ako ih poštujete i ne stidite ih se - reći: evo, ovo su naši kandidati za koje ćete moći da glasate na izborima!

Ali ne. Studenti blokaderi ni nakon što je njima naklonjen nedeljnik objavio listu kandidata ne žele da je potvrde, već su se dali u "saniranje štete" pa preko društvenih mreža šire apele da se prestane sa "rovarenjem" po njihovoj listi?!

Naime, studenti Fakuleteta organizacionih nauka (FON) reagovali su na tekst o blokaderskoj listi i kandidatima i u prilično nesrećno sročenoj objavi na Iksu uputili zamolnicu:

"Molimo medijske kuće da prestanu da rovare i da pokušavaju da saznaju ko je na našoj listi.

Listu s razlogom držimo u tajnosti,

a objavićemo je kad bude “vreme”.

Ako ste nam saveznici, poslušaćete naš apel"

Posle godinu dana aktivnog delovanja - isključivo nasilnog - na ulicama i fakultetima, posle godinu dana deljenja lekcija svima o "pravdi", "kultu ličnosti", istragama, izmišljenim aferama - vreme je da pogledate realnosti u oči!

Ušli ste u politički ring. onda se i ponašajte kao političari. Imajte ime, prezime, program, odgovornost. Nema više tih "plenuma", "neformalnih tela", "kolektiva" koji navodno nemaju vođu, a zapravo imaju vrlo jasno definisane lidere koji se već spremaju za poslaničke klupe.

Jer ako tražite glasove građana, onda građani imaju pravo da znaju kome daju poverenje. Ako vodite kampanju onda ste deo političkog procesa. Ako želite da menjate sistem, uđite u njega otvoreno, a ne kroz zadnja vrata.

Dakle, nema više skrivanja iza slogana i praznih parola. Ako dosad niste birali sredstva u pokušaju da preuzmete vlast - čemu onda dalje "prenemaganje" i apeli da niko ne spominje vašu listu, da se ne rovari?

Pozivate sve druge na odgovornost? Pokažite (malo) i sopstvenu! Tako to rade ozbiljni ljudi. Ljute se samo deca!