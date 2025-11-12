prodali kad su bili na vlasti, danas govore o pijetetu

prodali kad su bili na vlasti, danas govore o pijetetu

Sećate li se Maršalata?

Ovo pitanje postavio je sinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući protest blokadera na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Nemanjine u Beogradu. Predsednik je u intervjuu za Pink ne samo po prvi put dao zbirne podatke u vezi sa zgradom Generalštaba, već podsetio i na prodaju zemljišta i zgrade Maršalata Sjedinjenim Američkim Državama.

I zaista - sećate li se Maršalata?

Zgrada Maršalata koja se nalazila na uglu Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića i Ulice Ive Vojnovića, srušena je u NATO bombardovanju 1999. godine.

Sedam godina kasnije, septembra 2006., predstavnici tadašnje Vlade Srbije i SAD zaključili su ugovor o kupoprodaji bivšeg vojnog zemljišta u Beogradu za 15 miliona dolara.

Ova odluka tadašnje vlade, na čijem čelu je bio Vojislav Koštunica, prolazila je bez većih reakcija javnosti, iako je reč o jednom od najvrednijih prostora u Beogradu.

Predsednik je takođe naveo da je bivša vlast donela odluku da proglasi Generalštab kulturnim dobrom baš u vreme kada su odlučili da prodaju Maršalat i komandu garde.

"Tada donose odluku da je ovo kulturno dobro, da bi zamazali oči narodu, da bi rekli ‘evo, čuvaćemo ovu ruševinu, kad već ovo ovamo najlepše na 4,2 hektara dajemo", rekao je Vučić.

Da je priča o Generalštabu postala politička alatka u rukama blokadera pokazuje upravo i jučerašnji protest blokadera ispred kompleksa Generalštaba, koji je bio prilika i da svoju listu zahteva prošire za tri nova: ukidanje leks specijalisa za kompleks i parcelu Generalštaba, poništavanje odluke Vlade Srbije od 14. novembra 2024. godine i vraćanje statusa kulturnog dobra Generalštabu i, na kraju, završetak istrage Tužilaštva za organizovani kriminal o zloupotrebi službenog položaja i urušavanju sistema zaštite kulturnih dobara.

Predstavnici opozicije u Skupštini Srbije konstantno navode Generalštab u svojim replikama, potpuno ignorišući činjenicu da je zgradu Maršalata, takođe bombardovanu 1999. godine Sjedinjenim Američkim Državama - koje su planirale da tu izgrade svoju novu ambasadu i rezidenciju u Srbiji, što su i učinile za samo tri godine - prodala tadašnja vlast koju su činile DSS i DS, danas opozicione stranke.

Ali ignorisanje ne može da anulira činjenice. I sećanje.

A činjenice su da je najviše neproverenih i lažnih informacija o Generalštabu izašlo u režiji Dragana Đilasa, danas lidera SSP, a sećanje nas vraća u 2010. godinu kada je Đilas kao gradonačelnik Beograda slavio postavljanje kamena temeljca za novu Američku ambasadu na prostoru Maršalata i pio šampanjac sa američkom ambasadorkom Meri Vorlik.

Đilas bi, dakle, trebalo da se seća Maršalata. I prodaje Amerikancima. I šampanjca.

Sa Đilasom na fotografiji je i tadašnji ministar ekologije Oliver Dulić koji se hvalio da su sve dozvole Amerikancima izdate za samo dva meseca!

"Tada se niko i nije setio da je na tom mestu NATO srušio Maršalat. Može to Srbija! Nije bilo Ekološkog ustanka, nije bilo Njujork tajmsa. Nije bilo ni kupovine i prodaje uticaja, a ni sećanja na NATO bombe", napisala je novinarka Ljiljana Smajlović u jednoj od svojih kolumni.

Ogromna investicija



Za razliku od toga, kako je naglasio predsednik Vučić, zgrada Generalštaba se ne prodaje već daje u zakup na 99 godina. U tom projektu, kako je objasnio Srbija daje zemljište, a američki partner investiciju od najmanje 650 miliona evra.

"Pri tome, mi imamo prava na korišćenje tog prostora, zemljišta, uzimanje prihoda i profita od posla koji se napravi- 22,5 odsto u narednih 99 godina", rekao je Vučić.

"Ogromna investicija za našu zemlju. Fantastičan prostor u kojem će naši ljudi da uživaju. A da li uživate u Maršalatu možda? A u ovome će svi moći da uživaju. I svi stranci, i svi naši ljudi. Naš narod će moći da uživa. Kada pogledate to što će da bude, to će da podigne vrednost svemu u Beogradu. To će da privuče dodatno turiste. Tih 650 miliona evra koje u to ulože, uz njihov ‘know-how’, to će odmah da vredi preko milijarde. Što znači da mi odmah u novcu za nešto što nismo prodali imamo preko 220 miliona dolara", poručio je Vučić.

Ugasili sećanje na stradale

Komentarišući pozivanje predstavnika bivšeg režima na patriotizam, a koji je je u vreme vlade Vojislava Koštunice, bez mnogo javne rasprave prodao zemljište na kojem je nekada bio Maršalat - simbol države i vojne tradicije - prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave, za Kurir kaže da je upravo ta vlast, a sadašnja opozicija ugasila sećanje na stradale!

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

"U Maršalatu nema spomen-sobe, nema javnog pristupa građana, nema ni trunke pijeteta koji sada licemerno prizivaju. Tada je bilo važno prodati, danas im smeta kad država zarađuje. Čak su i neki strani mediji pokazali koliko im nedostaje objektivnosti: pisali su da su "na hiljade protestovale" ispred Generalštaba, a bilo je oko dve hiljade ljudi. U zemlji od 6,5 miliona građana, svako ima pravo na drugačije mišljenje, ali odluke donose oni koji imaju većinu koja se dobija na izborima. Upravo to je suština demokratije i stabilnosti koju današnja Srbija brani, snagom argumenata, a ne galamom manjine bez programa, strategija i kadrova. Dok su nekada od nacionalnih simbola pravljene privatne parcele, sada se država ponaša kao domaćin: štiti svoju imovinu, ali i omogućava da zapušteni deo prestonice postane uređen, moderan i ekonomski održiv", zaključio je Rabrenović.