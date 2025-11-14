Slušaj vest

Fabrika vojnih dronova otvorena je 8. novembra u Gnjilanu, a premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pohvalio se kako će se tamo praviti i prodavati sofisticirane letilice dometa i do 20 kilometara!

Kurti je naveo da, osim nabavki iz inostranstva, tzv. Kosovo sada i samo proizvodi prve dronove.

- Budućnost industrije odbrane i razvoja borbenih dronova gradimo i razvijamo i na Kosovu. Kamikaza dron "K1" dostiže maksimalnu brzinu od 180 kilometara na sat i visinu do 2.500 metara, dok "Škifteri" može da dostigne 5.000 metara visine, operativni domet od 20 kilometara i brzinu od 270 kilometara na sat- poručio je Kurti.

To bi značilo i da su ugroženi srpski gradovi koji se nalaze u prečniku od 20 kilometara vazdušnom linijom od glavnih administrativnih prelaza Merdare, Jarinje, Brnjak, Mutivode i Rudnica, kao i onih manjih. Među njima su Leskovac, Vlasotince, Kuršumlija, Raška, Bujanovac i mnogi drugi gradovi i sela.

Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti, kaže da je svima jasno da proizvodnja "dronova kamikaza" nije u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i misijom KFOR-a.

- Kao što ne bi trebalo da postoje Kosovske bezbednosne snage, kao što ne bi trebalo da postoji bilo kakva oružana sila samozvane republike Kosovo, tako ne bi trebalo da postoji ni njena vojna industrija! Činjenica da ona postoji govori nam dve stvari. Prvo da ima punu podršku zapadnih saveznika koji su samo izglasali Rezoluciju 1244, a opet da se ne osvrću na bilo koje pravne norme međunarodnog prava. Domet od 20 kilometara implicira da bi mogući ciljevi mogli da budu unutar kopnene zone bezbednosti, kao i vojne baze na jugu Srbije, ali i potencijalne terorističke akcije usmerene prema srpskoj zajednici na KiM - kaže Vujinović.

On dodaje da takozvano Kosovo dobijaju podršku iz inostranstva, pre svega od Turske.

- Svesni smo da je podrška pre svega od strane Turske i drugih zapadnih saveznika Kosova, tako da ovo treba da tumačimo i dodatno kao političku poruku Srbiji. Pokazuje se da se od Kosova pravi neka oružana sila koja treba da preti nekome u regionu, a imajući u vidu sve susede koji okružuju Kosovo, sasvim je jasno ko je taj sused kome se preti - zaključuje Vujinović za RTS.

Profesor doktor Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, poručio je za Kurir da je Kurtiju sada ostao samo trijumfalizam jer je shvatio da mora da ode sa vlasti.

- Mi nemamo tu vrstu snage i moći da zaustavimo zapadne sile koje su sponzorisale nelegalno proglašenje lažne države Kosovo i oni ruše Rezoluciju 1244 i sve moguće zakone koje su sami potpisali i doneli. Mi možemo samo ekonomski da jačamo, da se naoružavamo, da jačamo i vojne snage i pokušavamo gde god možemo i kad god možemo u razgovorima sa drugim zemljama da ukazujemo na kršenje rezolucije. Kurti je ekstremista, zadojen mržnjom prema Srbima, i sada kada je shvatio da mora da ode sa vlasti ostaje mu samo tijumfalizam i najave proizvodnje dronova, ali imamo i mi "su čim pred Miloša" - jasan je Kajtez.

Takozvane kosovske bezbednosne snage 2023. godine kupile su flotu turskih dronova "bajraktar“, a u oktobru ove godine i dronove kamikaze "skajdager“. Ugovor o njihovoj nabavci potpisan je u decembru prošle godine kada je potpisan i sporazum sa Turskom o izgradnji prve fabrike municije. Kajtez smatra i da iza otvaranja fabrike stoje Turci.

- Mislim da iza toga stoje Turci, odnosno Erdogan i to se uklapa u ideju Turske u smislu neoosmanizma kao interesne zone onoga što su nekada držali kao Osmanska imperija. Poluga naravno na ovom našem prostoru su oni koji su muslimani, odnosno oni koji su njima bliskiji verski i kulturološki, a to su Albanci - dodaje Kajtez u razgovoru za Kurir.

Vučić zgrožen ponašanjem Turske

Opširnije o tome možete čitati u tekstu ispod:

"Zgrožen sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva. Srbija je mala zemlja, ali razumemo njihove prave namere", napisao je Aleksandar Vučić na društvenoj mreži Iks.

Kako se krši Rezolucija 1244

Inače, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.