Kontejneri sa hiljadama kamikaza turskih borbenih dronova "skajdager", koji nose eksploziv, stigli su juče na aerodrom u Prištini, tri meseca pre roka, a u jeku kampanje pred lokalne izbore na KiM. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Turska brutalno krši Povelju UN i Rezoluciju 1244 i kontinuirano naoružava Prištinu.

"Zgrožen sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva. Srbija je mala zemlja, ali razumemo njihove prave namere", napisao je Vučić na Iksu.

Reagovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovivši da je Turska naoružavanjem Prištine direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na KiM.

Upitao je i protiv koga je uperena militarizacija Prištine i "davanje ubojitog oružja u ruke piromana Aljbina Kurtija, ako ne protiv mirnog srpskog naroda"?

Petković je istakao da nije slučajno što su dronovi Kurtiju isporučeni tri meseca pre roka i to "svega nekoliko dana pred lokalne izbore", kako bi se prištinskom premijeru u tehničkom mandatu pružila "neophodna podrška pred izbore 12. oktobra da bi bio u prilici da nastavi da teroriše srpski narod". Naveo je i da je Beograd dobro razumeo ovu poruku i da će nastaviti da odgovorno čuva mir i stabilnost, uprkos oružanim savezima koji se stvaraju na štetu mira i predstavljaju direktnu pretnju.

Aljbin Kurti je na svom Fejsbuk nalogu objavio da su dronovi stigli u Prištinu i napisao je da su desetine pripadnika bezbednosnih snaga obučeni za upotrebu dronova turske kompanije "Bajkar".

"Ovi samoubilački dronovi, poznati i kao RTF Skajdager FPV koje smo nabavili, su borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima sa ciljem pogađanja pokretnih i statičkih neprijateljskih ciljeva. Kupovinom ovog kontingenta bespilotnih letelica, pored dronova TB2 "bajraktar" ​​i "puma", nastavljamo da povećavamo udarnu moć naše vojske sa ciljem izgradnje sposobne i koherentne sile sa novim tehnološkim dostignućima i savremenom taktikom ratovanja", naveo je Kurti.

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u Skupštini Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da dronovi koji su stigli u Prištinu iz Turske zapravo treća faza transformacije takozvanih kosovskih bezbednossnih snaga (KBS) "u nekakvu vojsku".

Drecun: Postavlja se realno pitanje protiv koga će biti upotrebljeni Foto: Kurir Televizija

"Postavlja se realno pitanje protiv koga će biti upotrebljeni. Neće biti upotrebljeno protiv Albanije, tzv. Kosovo je u vojnom savezu sa Albanijom i Hrvatskom. Neće ni protiv Severne Makedonije, koja je u NATO-u. Jedino može da bude upotrebljeno protiv srpskog naroda i eventualno kao priprema za sukob sa našim snagama bezbednosti", rekao je Drecun i dodao da nije slučajno što je turski general postao po drugi put komandant Kfora.

Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenio je da dronovi „Skaj dager 15“ koji su stigli u Prištinu predstavljaju nastavak politike Turske u naoružavanju kosovskih Albanaca i da predsednik Redžep Tajip Erdogan jasno podržava Aljbina Kurtija kao političku snagu na Kosovu.

Priština je od Turske 2023. kupila dronove "barjaktar", Foto: Facebook

Vujinović je podsetio da Turska naoružava Prišinu godinama unazad i da je, pored ostalih Nato saveznika, ona najoperativnija u tom smislu. On je takođe podsetio i na dronove „Bajraktare“ koji su takođe stigli iz Turske, ali i najavu otvaranja fabrike municije i oklopnih vozila.

"Trenutak kada su ovi dronovi poslati kosovskim Albancima je veoma simptomatičan i jasno nam govori da Turska i njihov predsednik Erdogan jasno podržavaju Kurtija kao političku snagu na Kosovu i Metohiji i imajući u vidu da su za samo nekoliko dana lokalni izbori koji će nam pokazati da li je ova cela politička kriza koja traje već godinu dana u vezi sa parlamentom uticala na Samopredeljenje ili nije, ovo je podrška Turske“, naglašava Vujinović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno će se danas obratiti javnosti, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Obraćanje Vučića planirano je za 13 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Obraćanje predsednika Vučića moći ćete uživo pratiti na našem portalu.

