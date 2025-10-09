ERDOGAN POSLAO KURTIJU DRONOVE BAŠ PRED IZBORE! Protiv koga će Priština upotrebiti Skajdagere koji NOSE EKSPLOZIV? Vučić: Turska sanja obnovu Otomanske imperije
Kontejneri sa hiljadama kamikaza turskih borbenih dronova "skajdager", koji nose eksploziv, stigli su juče na aerodrom u Prištini, tri meseca pre roka, a u jeku kampanje pred lokalne izbore na KiM. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Turska brutalno krši Povelju UN i Rezoluciju 1244 i kontinuirano naoružava Prištinu.
"Zgrožen sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva. Srbija je mala zemlja, ali razumemo njihove prave namere", napisao je Vučić na Iksu.
Reagovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovivši da je Turska naoružavanjem Prištine direktno prekršila Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na KiM.
Upitao je i protiv koga je uperena militarizacija Prištine i "davanje ubojitog oružja u ruke piromana Aljbina Kurtija, ako ne protiv mirnog srpskog naroda"?
Petković je istakao da nije slučajno što su dronovi Kurtiju isporučeni tri meseca pre roka i to "svega nekoliko dana pred lokalne izbore", kako bi se prištinskom premijeru u tehničkom mandatu pružila "neophodna podrška pred izbore 12. oktobra da bi bio u prilici da nastavi da teroriše srpski narod". Naveo je i da je Beograd dobro razumeo ovu poruku i da će nastaviti da odgovorno čuva mir i stabilnost, uprkos oružanim savezima koji se stvaraju na štetu mira i predstavljaju direktnu pretnju.
Aljbin Kurti je na svom Fejsbuk nalogu objavio da su dronovi stigli u Prištinu i napisao je da su desetine pripadnika bezbednosnih snaga obučeni za upotrebu dronova turske kompanije "Bajkar".
"Ovi samoubilački dronovi, poznati i kao RTF Skajdager FPV koje smo nabavili, su borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima sa ciljem pogađanja pokretnih i statičkih neprijateljskih ciljeva. Kupovinom ovog kontingenta bespilotnih letelica, pored dronova TB2 "bajraktar" i "puma", nastavljamo da povećavamo udarnu moć naše vojske sa ciljem izgradnje sposobne i koherentne sile sa novim tehnološkim dostignućima i savremenom taktikom ratovanja", naveo je Kurti.
Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u Skupštini Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da dronovi koji su stigli u Prištinu iz Turske zapravo treća faza transformacije takozvanih kosovskih bezbednossnih snaga (KBS) "u nekakvu vojsku".
"Postavlja se realno pitanje protiv koga će biti upotrebljeni. Neće biti upotrebljeno protiv Albanije, tzv. Kosovo je u vojnom savezu sa Albanijom i Hrvatskom. Neće ni protiv Severne Makedonije, koja je u NATO-u. Jedino može da bude upotrebljeno protiv srpskog naroda i eventualno kao priprema za sukob sa našim snagama bezbednosti", rekao je Drecun i dodao da nije slučajno što je turski general postao po drugi put komandant Kfora.
Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenio je da dronovi „Skaj dager 15“ koji su stigli u Prištinu predstavljaju nastavak politike Turske u naoružavanju kosovskih Albanaca i da predsednik Redžep Tajip Erdogan jasno podržava Aljbina Kurtija kao političku snagu na Kosovu.
Vujinović je podsetio da Turska naoružava Prišinu godinama unazad i da je, pored ostalih Nato saveznika, ona najoperativnija u tom smislu. On je takođe podsetio i na dronove „Bajraktare“ koji su takođe stigli iz Turske, ali i najavu otvaranja fabrike municije i oklopnih vozila.
"Trenutak kada su ovi dronovi poslati kosovskim Albancima je veoma simptomatičan i jasno nam govori da Turska i njihov predsednik Erdogan jasno podržavaju Kurtija kao političku snagu na Kosovu i Metohiji i imajući u vidu da su za samo nekoliko dana lokalni izbori koji će nam pokazati da li je ova cela politička kriza koja traje već godinu dana u vezi sa parlamentom uticala na Samopredeljenje ili nije, ovo je podrška Turske“, naglašava Vujinović.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno će se danas obratiti javnosti, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Obraćanje Vučića planirano je za 13 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
