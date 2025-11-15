Slušaj vest

"Mirni protesti do ispunjenja zahteva" odavno su blokaderima postali samo slovo na papiru, fraza koja se konstantno koristi i konstantno krši. Nakon nasilnog leta i gerilskih akcija blokadera širom Srbije, stigli smo do "mirnog protesta" i štrajka glađu nekoliko pojedinaca, s kojeg se skoro svakodnevno šalju opasne pretnje s ciljem animiranja većeg broja ljudi na ulici.

Najnoviji ispad blokaderske struje u delo je sproveo autobuski prevoznik Milomir Jaćimović, koji štrajkuje glađu od 10. novembra. On je najpre u izjavi za N1 imao sramnu poruku za predsednika.

- Da ponovim još jedanput Aleksandru Vučiću da spremi više aparata za pritisak jer mu sutra (u petak) neće biti dobro, nek bude siguran. Došao je kraj, dolazi kraj, sutra im dolazi kraj - rekao je Jaćimović u četvrtak uveče, uživo u programu.

Dva sata kasnije na svom Fejsbuku još sramnije je reagovao i nazvao predsednika "žvalavi", što je potpuno suprotno onome što blokaderi pokušavaju javnosti da predstave, a to je da nisu nasilni i da mirnim putem žele da se izbore za svoje zahteve.

Jaćimović je na svom Fejsbuk profilu objavio pretnju upućenu Aleksandru Vučiću Foto: Facebook

Veštačko disanje

Predsednik Vučić nije hteo da komentariše tu izjavu i dostojanstveno je odgovorio da mu je pritisak stalno visok.

Jaćimović je samo jedan od produkta blokadera i njihovog huškanja naroda, a uveliko je žrtva Dijana Hrka, žena koja je pretrpela veliku ličnu tragediju i izgubila sina u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Njena zloupotreba od strane blokadera najviše je ogoljena tokom uključenja u program N1 televizije, kada je zapretila da će pozvati narod da se naoruža i upadne u tzv. Ćacilend. Hrka je juče, trinaestog dana štrajkovanja glađu, prevezena u bolnicu da primi infuziju.

Zapaljive izjave iz redova blokadera pokušaj su održavanja energije i perspektive koje više nema, ocenjuje za Kurir politički analitičar, profesor dr Dejan Miletić.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

"To je veštačko disanje i pokušaj da se održi vatra tog nezadovoljstva i narativa "još malo pa stižemo do pobede". Na sreću naše zemlje, to je već ispričana priča. Konkretizuje se ta lista i sprema se za jednu dugu političku kampanju, u kojoj nema šta novo da prikaže. Pojedinci gledaju da izbiju u prvi plan i sebe nametnu kao neke faktore koji su lideri protesta. Prosto se takmiče u glupostima i sa žaljenjem konstatujem da i dalje ima takvih stvari. Međutim, tenzije je sve manje moguće održavati ovakvim jednostavnim izjavama, koje su samo bombastične i nemaju nikakav činjenični sadržaj", kaže Miletić za Kurir.

U balonu

Dodaje i da blokaderi žive u balonu okruženi istomišljenicima kojih, ističe, nema mnogo.

"Sa druge strane, svesni su da je energija protesta potrošena jer sve to dugo traje, a rezultati ne mogu nikakvi ni da budu. Sve ima svoje vreme i smisao, nakon čega se prelazi u kontraefekat i prezasićenje. Ljudi će uskoro videti ko generiše ovo nezadovoljstvo kada izađu liste i biće im jasno da ozbiljne politike tu ima vrlo malo. Ne iznenađuju me pojedinci koji gledaju da sebe, u tom revolucionarnom aspektu, izbace u prvi plan, ali to je više batrganje u beznađu nego što je ozbiljna politika koja će nekog da zadrži u protestima. Sve je poslednji trzaj jedne grupacije koja drži Srbiju zarobljenom više od godinu dana", zaključuje Miletić.