Ministarstvo finansija SAD (OFAC) nakon dodatnih konsultacija sa Stejt departmentom utvrdilo je da bi bilo nesaglasno sa važećom politikom izdavanja licenci da se NIS-u odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja.

OFAC je utvrdio, kako je navedeno u dokumentu u koji je uvid imao Tanjug, da bi bilo nesaglasno sa važećom politikom izdavanja licenci da se odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja i unapređenje promena u korporativnom upravljanju NIS-a i aktivnosti vezane za dezinvestiranje koje uključuju bugarsku filijalu i druge ne-srpske filijale NIS-a, kako je opisano u zahtevu.

"Kasno sinoć obavestili su nas iz Vlade SAD sa lošim vestima i teškom porukom koja se tiče NIS-a", rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović povodom odgovora OFAC-a.

Dobijeno je odobrenje za preogvore o vlasništvu, ali ne i da NIS i rafinetija nastave da posluju, rekla je Đedović Handanović.

"Naime, na zahtev NIS-a, po prvi put je američka administracija jasno nedvosmisleno rekla da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, tačnije da zahteva izlazak ruskih vlasnika iz NIS-a. Ono što je posebno teško za nas je da nismo dobili ni dan da Naftna industrija Srbije može da nastavi da radi, a građani shvatate da je nemoguće da se promeni vlasništvo za 7 ili 8 dana", rekla je ministarka danas u obraćanju građanima Srbije.

Vlada Srbije održaće sutra sednicu u Palati Srbija, na koju su pozvani i svi direktori javnih preduzeća. Sednica će početi u 11 sati, a prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.