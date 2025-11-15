RAFINERIJA VIŠE NE MOŽE DA RADI! Đedović Handanović nakon odluke OFAC-a: Kasno sinoć obavestili su nas iz Vlade SAD, nismo dobili ni dan da NIS nastavi sa radom
Ministarstvo finansija SAD (OFAC) nakon dodatnih konsultacija sa Stejt departmentom utvrdilo je da bi bilo nesaglasno sa važećom politikom izdavanja licenci da se NIS-u odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja.
OFAC je utvrdio, kako je navedeno u dokumentu u koji je uvid imao Tanjug, da bi bilo nesaglasno sa važećom politikom izdavanja licenci da se odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja i unapređenje promena u korporativnom upravljanju NIS-a i aktivnosti vezane za dezinvestiranje koje uključuju bugarsku filijalu i druge ne-srpske filijale NIS-a, kako je opisano u zahtevu.
"Kasno sinoć obavestili su nas iz Vlade SAD sa lošim vestima i teškom porukom koja se tiče NIS-a", rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović povodom odgovora OFAC-a.
Dobijeno je odobrenje za preogvore o vlasništvu, ali ne i da NIS i rafinetija nastave da posluju, rekla je Đedović Handanović.
"Naime, na zahtev NIS-a, po prvi put je američka administracija jasno nedvosmisleno rekla da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, tačnije da zahteva izlazak ruskih vlasnika iz NIS-a. Ono što je posebno teško za nas je da nismo dobili ni dan da Naftna industrija Srbije može da nastavi da radi, a građani shvatate da je nemoguće da se promeni vlasništvo za 7 ili 8 dana", rekla je ministarka danas u obraćanju građanima Srbije.
Vlada Srbije održaće sutra sednicu u Palati Srbija, na koju su pozvani i svi direktori javnih preduzeća. Sednica će početi u 11 sati, a prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
