U Palati Srbija danas je održana sednica Vlade na koju su pozvani svi direktori javnih preduzeća, a kojoj je prisustvivao i predsednik Srbije Aleksamdar Vučić.



Glavna tema bio je NIS i zahtev Vašingtona za potpuni izlazak ruskog vlasništva iz te kompanije.

"Pre godinu dana kada sam najavio da je moguće da će doći do ovakvih sankcija, i govorio o namerama da se iz vlasništva istisnu Rusi, celokupna javnost u našoj zemlji, a i svi drugi, govorim i o vama u Vladi i u širem smislu države, ste reagovali sa "ok, drama queen", proći će za mesec, dva ili tri. Iako sam ukazivao da će se problemi gomilati. Niko nije želeo to da čuje. Zahvaljujući ponajviše mojim razgovorima sa Amerikancima, koje sam molio, a pri čemu ne mogu da ih hvalim jer nam nisu učinili ništa dobro, znamo ko je sankcije uveo jednoj srpskoj firmi, molio sam ih u više navrata da nam početak sprovođenja sankcija pomeraju. I onda smo se navikli da će to da se događa", rekao je Vučić.

On je naglasio da se 37 dana efektivno sprovode sankcije nad Srbijom, ali da za tih 37 dana niko u Srbiji ništa nije osetio!

"Ni na jednoj pumpi, ni u zdravstvu, ni u lancima snabdevanja. Nikoga nije zabolela glava, zato što ste mislili da ćemo to lako rešiti. Pripremili smo se dobro u rezervama, u vojsci, sve ono što smo tražili. Hrana nam je na nivou od 100 odsto, gorivo više nego ikada. Imamo 25.000 tona dizela u vojnim rezervama. Ako bude potrebe za civilne potrebe da se omogući upotreba dizela. Pre dve godine sam tražio da policija obezbedi rezerve, oni nemaju ništa", naglasio je predsednik.

Vučić je dodao da je Ministarstvo zdravlja 100 odsto na dizelu, i da će jedan deo rezervi vojske biti preusmeren ako zatreba.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, koja se prva obratila na sednici, rekla je da moramo da preduzimamo mere i teške odluke. Ona je zamolila da vlada zaseda na dnevnom nivou, i da se na dnevnom nivou donose odluke.

"Vremena nemamo. Mislim da su stvari jasne, NIS je pod sankcijama SAD od 9. oktobra. Više puta smo dobijali produženje licence za rad zahvaljujući naporima i dijalog, ali od 9. oktobra sankcije su nastupile. I juče smo dobili jasnu poruku iz SAD da mora doći do trajnog izlaska ruskih akcionara iz NIS-a. I da imamo tri meseca vremena da se ta transakcija završi, a da američka vlada to mora da odobri. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz JANAF-a, a građani to nisu ni osetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, i naše rezerve su očuvane", istakla je ministarka.