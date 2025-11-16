Slušaj vest

Dok se globalni odnosi ubrzano menjaju, a sukobi velikih sila ostavljaju dubok trag na manje države, Srbija se našla u središtu jedne od najosetljivijih energetskih i političkih kriza poslednjih godina. U trenutku kada su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), postavljalo se ključno pitanje: može li zemlja veličine i resursa kakve ima Srbija da izdrži takav udar bez ozbiljnog poremećaja u svakodnevnom životu građana?

Kada su s prvim danima oktobra sankcije stupile na snagu, hrvatski JANAF je gotovo istog trenutka (sat vremena ranije pre zvaničnog početka sankcija 9. oktobra!) zatvorio naftovod prema Srbiji, a u domaćoj javnosti - nijedan znak panike. Nije bilo nestašica, dugih redova na pumpama, skokova cena goriva niti ograničenja potrošnje. U senci političkih tenzija odigrala se jedna od najkompleksnijih operacija obezbeđivanja energetskih rezervi u novijoj istoriji Srbije.

I sve je to bilo moguće kada je država odgovorna.

Kada je na čelu države čovek koji sve vreme pokazuje i dokazuje zašto je upravo on na čelu države. Svojom odgovornošću, posvećenošću i brigom za građane Srbije ali i održavanjem stabilnosti u međunarodnim odnosima - diplomatijom, pravim potezima, procenom situacija na vreme, dugotrajnim rešenjima, predsednik Aleksandar Vučić uspeva da drži Srbiju stabilnom u turbulentnim vremenima.

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Kada je još u decembru prošle godine rekao da je scenario sankcija za NIS moguć, upozoravajući da će problemi biti sve teži kako vreme bude odmicalo - mnogi su odbacili ovu procenu kao preterivanje ili politizaciju, ali geopolitička realnost je polako ali sigurno stizala na naplatu.

Mnogi su mislili da će sve proći za mesec-dva, da neće biti problema, a pojedini su išli čak dotle da su u svojim teorijama zavere pokušali da nas ubede kako je čitava situacija izmišljena.

Dok su oni takve teorije plasirali u javnost sa svojim "relevantnim sagovornicima" predsednik Vučić je samo nastavio da radi svoj posao. Kao šef države koja se ni kriva ni dužna našla na udaru velikog geoplitičkog rata, velikih sila, razgovarao je sa svima i tražio rešenje.

Razgovarao je i sa Amerikancima i sa Rusima.

"Iako sam ukazivao iz meseca u mesec da će problemi da se gomilaju i da će biti sve teže rešiti, niko nije želeo to da čuje. Zahvaljujući, da budem sasvim otvoren, po najviše mojim razgovorima sa Amerikancima koje sam molio, a pri čemu ne mogu da ih krivim jer nam nisu učinili ništa dobro po ovom pitanju, da budemo sasvim načisto koje sankcije su uvele jednoj srpskoj firmi, da ne bude dilema. Ali, bez obzira na to, molio sam ih svakog meseca u više navrata da nam sankcije, odnosno početak sprovođenja sankcija, pomeraju", kazao je Vučić danas na sednici Vlade Srbije.

Kada je 9. oktobra postalo jasno da nikakve teorije zavere nisu u pitanju, kada su startovale američke sankcije za Naftnu industriju Srbije, desio se jedan presedan.

Niko u Srbiji od građana nije osetio te sankcije!

A istog dana - tačnije sat vremena pre stupanja sankcija SAD na snagu - hrvatski JANAF je zavrnuo slavine za naftu ka Srbiji! Od tada, punih 37 dana ni kap nafte preko JANAF-a nismo dobili!

Ali građani Srbije su nastavili da žive uobičajeno. Osim vesti u medijima o početku sankcija i upozorenja da je ono što sledi zahtev Amerikanaca za potpuni izlazak Rusije iz NIS-a, građani nisu osetili nikakve posledice.

I zato je važno istaći zašto je to tako. Jer je država ozbiljna i odgovorna.

Jer je prvi čovek države ozbiljan i odgovoran političar. Jer je posvećeno radio sve ovo vreme da Srbija - zemlja koja se ponovo našla na udaru Zapada i Istoka - ostane stabilna.

Zamislite neku drugu državu u rangu Srbije, bez svog naftovoda, državu na vetrometini političkih sukoba - i zapitajte se - da li bi sve ovo izdržala?

Srbija jeste!

Na pumpama NIS petrola sve kartice prolaze normalno prilikom plaćanja goriva Foto: Kurir

Sa državnikom koji pokazuje brigu za svoj narod konstantno, danonoćno tražeći rešenja za svaki problem, pa i ovaj sa NIS-om, što pokazuju i rezerve nafte koje Srbija u ovom trenutku ima.

"Pripremili smo se dobro u rezervama, u vojsci, sve ono što smo tražili. Hrana nam je na nivou od 100 odsto, gorivo više nego ikada. Imamo 25.000 tona dizela u vojnim rezervama! Ako bude potrebe za civilne potrebe da se omogući upotreba dizela", rekao je danas predsednik.

Sve to vreme Srbija se ponašala domaćinski, uvažavajući svoje ruske partnere, iako Srbija, prema rečima predsednika, sve vreme rizikuje zbog odnosa koje ima prema Ruskoj Federaciji.

Vučić je i danas ponovio da naša država želi da izbegne nacionalizaciju NIS-a po svaku cenu.

"Konačna odluka mora biti doneta za sedam dana kako bi se omogućilo poslovanje NIS-a i Rafinerije", istakao je danas predsednik.

Dok se energetska situacija odvijala gotovo neprimetno za javnost, međunarodna politička scena je bila izrazito aktivna. Vučić je u poslednjim nedeljama održao nekoliko važnih susreta, među kojima je svakako razgovor sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Parizu.

"Razgovarali smo o svemu: o EU, o geopolitici, zajedničkim ulaganjima, o investicijama u Srbiju, saradnji u oblasti veštačke inteligencije", rekao je Vučić nakon tročasovnog sastanka sa francuskim kolegom.

Makron dočekao Vučića u Jelisejskoj palati Izvor: Instagram

Prethodno na sastancima u Briselu - gde se sastao i sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, kao i sa komesarkom EU za proširenje Martom Kos - Vučić je razgovarao o ključnim aspektima odnosa Srbije i EU, pogotovo u oblasti ekonomske saradnje.

Vučić sa Koštom u Briselu Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Pred Srbijom su i dalje izazovi, posebno zbog situacije oko NIS-a, ali ono što se mora priznati je - Srbija je u prethodnim mesecima uspela da prođe kroz izrazito težak period bez ozbiljnijih posledica po građane i privredu.