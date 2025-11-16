Slušaj vest

Protest podrške bivšim vođama terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju održan je danas u Strazburu. Kako prenose albanski mediji, gotovo šest hiljada Albanaca okupilo se u Strazburu sa zastavama Albanije, transparentima i natpisima podrške nekadašnjoj OVK i njenim liderima.

Okupljeni su ispred Skupštine Saveta Evrope uzvikivali parole podrške bivšim vođama OVK kojima se sudi u Hagu, prenosi Kosova pres.

Protest su organizovali veterani OVK, koji su danas poslali 285 pisama za svakog člana Skupštine Saveta Evrope, u kojima su izrazili zabrinutost zbog procesa suđenja bivšim liderima OVK u Specijalnom sudu.

Podsećamo, u Tirani je pre mesec dana, na poziv albanskog predsednika Edija Rame, održan nacionalistički "svealbanski" protest podrške za oslobođenje vođa terorističke OVK kojima se sudi u Hagu.

Analitičari su za Kurir ocenili da je taj skup zapravo bio Ramin protest protiv Aljbina Kurtija!