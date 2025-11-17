Slušaj vest

Kada je bivša vlast - DSS Vojislava Koštunice i DS Borisa Tadića - prodala 2008. godine Naftnu kompaniju Srbije (NIS) Rusiji, od javnosti su sakrili šta je bilo u tom paketu koji je Rusima dat za samo 400 miliona evra, iako je tadašnja vrednost NIS-a bila minimum pet puta veća!

A istina o tome šta je bilo u paketu, otkrivena je na blokaderskoj televiziji Nova S, u emisiji "Utisak nedelje". Gost Olje Bećković bio je Ivan Ostojić, predstavljen kao "stručnjak za ekonomiju, tehnologiju i inovacije", koji je jasno ukazao da je koren svih današnjih problema ostavljen upravo tada, 2008. godine.

"Mi smo to (NIS) prodali 2008, to je prodala prethodna vlast... Mi nismo znali šta smo prodali. Mi smo prodali njima izvorišta u Vojvodini, koncesiju u Angoli, to je sad za njih visokoprofitabilan resurs. I sad, ako gledate geopolitičku situaciju gde je pritisak na izvore energije zbog veštačke inteligencije, onda vrednost kompanije ide naviše, tako da je pitanje da li mi to možemo i da platimo za cenu za koju će hteti da je prodaju", rekao je Ostojić.

Vojislav Koštunica kao tadašnji premijer i Boris Tadić kao predsednik Srbije odigrali su ključne uloge u prodaji NIS-a Rusiji. Mnogo analitičari su i tada, kao i sada, ukazivali da je to bio veoma loš potez.

Ekonomista Miroslav Prokopijević je tada izgovorio proročku rečenicu:

"Ako ugovor bude sklopljen neko će kad-tad odgovarati!".

Čak i nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije, današnji pristalica blokadera, profesor u penziji Žarko Korać kaže da je taj "nakazni i za Srbiju štetni ugovor formirao Koštunica a potpisao Tadić".

"Koštunica je to uradio da bi nas još više vezao za Rusiju“, izjavio je Korać za tabloid Danas.

Prodaja NIS-a 2008. urađena je bez tendera, a očigledno i bez ikakvog znanja o tome šta sve predajemo u tuđe ruke. A šteta se ogleda danas, kada država traži rešenje za situaciju u koju je stavljena pre 17 godina: amarički partneri zahtevaju kompletan izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a.

Rešenje za NIS i odluka mora biti doneta do kraja nedelje, poručio je predsednik Vučić juče na sednici Vlade Srbije.