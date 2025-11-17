Slušaj vest

Profesor i ekonomista Vladimir Vukčević gostovao je u Utisku nedelje i tom prilikom pohvalio predsednika Aleksandra Vučića po pitanju odluka u vezi sa NIS-om!

Voditeljka Olja Bećković je pokušala na maliciozan način da postavi pitanje Vukčeviću, a onda ju je gost poklopio i na sva usta hvalio Vučića, rekavši da je mirniji otkad se predsednik juče obratio i izneo svoj plan.

- U ekonomskom smislu dobra poruka je poslata danas, to je nešto što smo čekali i za šta se zalaže najveći deo javnosti - da ako ruska strana ne može da proda nekoj trećoj strani vlasništvo u NIS-u a, da će onda država Srbija da otkupi to vlasništvo. Ako krenemo odatle da je taj potez mogao da bude drugačiji, da kažemo "nećemo da kupujemo od Rusa, oni su vlasnici, čekaćemo da se reši pitanje između velikih sila", to bi značilo ogromne probleme za Srbiju. Mi smo danas čuli da do tih problema ne bi smelo da dođe jer će država Srbija otkupiti to vlasništvo od Rusa. Najvažnije je da je u ovom trenutku doneta dobra odluka. Zato sam mirniji jer sam pročitao jasnu poruku da ćemo se mi pozabaviti time i uzeti stvar u svoje ruke na ovaj ili onaj način - rekao je Vukčević.

Šta je Vučić rekao?

Vanredna sednica Vlade o NIS-u, nakon odluke američke administracije da Naftnoj industriji Srbije ne dozvoli nastavak rada, održana je juče u Palati Srbije. Do kraja nedelje moramo da donesemo odluku i da imamo rešenje za NIS, poručio je predsednik Vučić, koji je prisustvovao sednici na poziv premijera Đure Macuta.

- Ni krivi ni dužni stradali smo kao trava u sudaru slonova. I nema velike filozofije. Da kukamo, da se žalimo, da plačemo nad svojom sudbinom... Od toga građani koji su nas birali nemaju baš ništa. U međuvremenu smo u mnogim stvarima uradili dobar posao. Tačna je jedna stvar - da se 37 dan efektivno sprovode sankcije protiv Republike Srbije, 37 dana niko u Srbiji ništa nije osetio. Ni psihološki, ni suštinski, ni fizički, ni na jednoj pumpi, nigde. Ni u zdravstvu, ni u lancima, trgovinskim snabdevanjima, ni u čemu. Nikog od vas nije zabolela glava jer ste uvek mislili da to neko drugi rešava i da će to neko drugi da reši - rekao je Vučić.

Čekaćemo i poslednji dan

Predsednik je rekao da će, ukoliko Rusi ne uspeju da se dogovore sa svojim partnerima o ceni, Srbija ponuditi bolju cenu za ruski deo NIS-a, ukazujući da ne želi da dođe do konfiskacije i otimanja bilo čije imovine.

- Država je spremna i da preplati NIS, ali da nikome ništa ne otima - istakao je.

Najavio je da će sam razgovarati s Rusima i dodao da se, pošto je uslov da se prihvate razgovori o vlasništvu, nada da će azijski i evropski partneri uspeti u pregovorima s Rusijom.

- Mi ćemo potpisati sve i poslati SAD da odobre, potpisaćemo i kao zemlja u kojoj se to odigrava i kao vlasnici 29,87 odsto, potpisaćemo to sve i čekati odluku Amerikanaca, hoće li to da prihvate ili ne - rekao je Aleksandar Vučić.

Srbija će, kako je istakao, čekati poslednji dan da bi donela odluku o NIS-u, ali je ukazao da Rafinerija i Naftna industrija Srbije moraju da rade i da se građanima mora obezbediti snabdevenost.

- Čekaćemo poslednji trenutak i ne samo poslednji dan već i dan posle neophodnog, donećemo odluku kakvu moramo da donesemo, ali svi moraju da znaju da Rafinerija mora da radi, da NIS mora da radi i da moramo da obezbedimo punu snabdevenost svim građanima u svim sektorima - naglasio je.