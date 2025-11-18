Slušaj vest

Neizvesna situacija sa NIS-om i kompletnom energetskom stabilnošću Srbije upravo se dodatno zakomplikovala najavom da je predsednik SAD Donald Tramp dao zeleno svetlo zakonu koji dozvoljava američkoj administraciji uvođenje carina i taksi od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Rusijom! Interes Srbije, koja se držala izvan sukoba Moskve i Kijeva i sve vreme rata zagovarala uspostavljanje mira, našao se uklešten između dve velike sile od kojih zavisi prekid rata.

U ovakvom odmeravanju snaga Amerike i Rusije ne treba očekivati razumevanje, jer se globalne sile drže svojih interesa i ciljeva, ali Srbija se može nasloniti na svoja partnerstva i u njima naći rešenje koje štiti naše nacionalne i državne interese, ocenjuju sagovornici Kurira.

Mađarski presedan

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja spominje Mađarsku kao jednog od partnera Srbije koji može biti deo slagalice za rešenje aktuelne krize. On za Kurir kaže da je došlo do neočekivano velikog pritiska na Srbiju i to u trenucima kada smo smatrali da će Trampova administracija biti popustljivija, pogotovu posle otopljavanja odnosa sa Moskvom.

Nikola Perišić

- Rešavanje pitanje NIS-a postaje veoma važno i postavlja se pitanje na osnovu čega je Mađarska dobila određena izuzeća da koristi ruski gas, a slično ne može da se primeni na Srbiju koja se veoma prijateljski postavila prema Trampu. Odgovor za to treba tražiti u činjenici da je velikim silama potrebno da svoje borbe vode preko trećih država koje nemaju dovoljno mogućnosti da im se suprotstave. Za energetsku i ekonomsku borbu je izabrana Srbija. Bez obzira na trenutno nezavidnu situaciju, verujem da Srbija upravo kroz partnerstva koje je stvarala prethodnih godina može da ponudi svetskim silama prihvatljivo rešenje - smatra Perišić.

On kaže da se trenutno kao najrealnija opcija nameće mogućnost da se iskoriste dobri odnosi sa Mađarskom i dogovori aranžman da Mol preuzme akcije koje poseduje ruski Gasprom.

- Ipak, za takvo rešenje je potrebna pre svega saglasnost Rusije i zbog toga su sada na testu svi dobri odnosi koji su stvoreni sa Rusijom u poslednje dve decenije. Jasno je da oni ne žele da oslabe sopstveni energetski uticaj u Evropi kroz prodaju svojih deonica, ali treba da posmatraju širu sliku, a to je da Srbija ima veliki uticaj na prostoru Zapadnog Balkana i da, ukoliko naruše odnose sa Srbijom, to može da proizvede dugoročno posledice po prisustvo Rusije na ovom prostoru, pogotovu ako imamo u vidu da su mnoge države već postale članice NATO, a gotovo sve teže punopravnom članstvu u EU - zaključuje Perišić.

Energetski rat

Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da je vrhunski interes Srbije da se nađe rešenje za naš energetski sektor, što je izuzetno težak zadatak u situaciji kada velike sile isključivo gledaju svoje interese i ciljeve.

Zoran Milivojević