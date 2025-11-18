Slušaj vest

Isti oni koji su bukvalno do juče slavili Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke stradalog u novosadskoj tragediji, već danas, ni nepuna 24 sata otkako je Hrka rekla da prekida štrajk glađu krenuli su s linčom ove majke koja je 16 dana vodila svoju borbu, na koju ima pravo, a koja je itekako iskorišćena u blokaderskom pokretu!

Na mreži X pojavili su se tvitovi u kojima se tvrdi da je Hrka "podmetnuta od bezbednosnih službi" blokaderskom pokretu, da je tu da ga detonira, pa čak i to da je dolazak kamera javnog servisa dokaz prevare.

"Verujem da je Dijana Hrka pripremljena i podmetnuta protestnom pokretu upravo zato da bi ga jučerašnjim obraćanjem detonirala.Delovalo je tamo 2, 3. novembra da ćemo se svi okupiti oko nje i njenog štrajka glađu. Hvala bogu na onom izlivu iskrenog i nepatvorenog vulgarnog šovinizma, na onom "... Aco Šiptare", kad smo videli s čim imamo posla. I povukli se", piše na nalogu Bruna Đurđevića.

Hajka i teorije zavere idu dotle da im je čak i dolazak kamera javnog servisa koji je izveštavao o Hrkinom štrajku dokaz "prevare".

"Kad su se na mestu štrajka pojavile kamere RTS da uzmu izjavu znao sam da je sve prevara !?", kaže blokader Marković Goran na Iksu.

Samo nekoliko dana ranije, ti isti korisnici širili su emotivne poruke podrške ženi koja je iz zdravstveno rizične pozicije pokušala da privuče pažnju javnosti. Šta se promenilo? Ništa, osim narativa na društvenim mrežama.naročito u klikovima i objavama.

Kada je prestala da gladuje, ali ostala ispred Skupštine, odmah su se povukli. Oni koji za tastaturama odlučili su da promene svoje poruke, pa je Dijana Hrka od heroja postala - prevara.

Sada gledamo novi serijal: Herojstvo je gotovo, hajka je počela.

