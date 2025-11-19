Slušaj vest

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić ogolio je rektora Vladana Đokića tokom gostovanja na RTS-u.

Voditeljka je upitala Aleksandra Popovića, profesora blokadera i nekadašnjog DSS-ovog ministra da li mu je zasmetao govor rektora Vladana Đokića tokom protesta blokadera u junu, na Vidovdan.

On se brecnuo i rekao: "Zašto bi mi smetao. On je procenio da treba da drži govor!"

Čedomir Antić mu je potom odgovorio da je neobično da se rektor Đokić "sad setio da bude političar".

- Rektor bi možda sad voleo da bude predsednik Republike ili predsednik Vlade, ali je malo neobično da neko ko je postao docent u vreme Miloševića i došao na fakultet gde mu je otac predavao, što je retko na Zapadu, da on sada sa 60 i nešto godina hoće da bude političar tako što je prethodno bio rektor - poručio je Antić.

Pita se i po kom zakonu je rektor držao govor na Slaviji.

- Filozofski fakultet je glasao da se ni ne razgovara o blokadama koje su sproveli dekani i jedna grupa profesora! Po kom to zakonu je rektor držao govor na Slaviji? Jedina obaveza rektora je bila da obavesti pismenim putem dekane da moraju da poštuju zakon i omoguće nastavu. Zašto to nije uradio? - upitao je Antić i nije dobio odgovor.