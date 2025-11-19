Slušaj vest

Žalba koju je Srpska lista podnela Ustavnom sudu Kosova u vezi sa izborom potpredsednika Skupštine iz redova srpske zajednice i dalje je u postupku razmatranja, saopštio je Ustavni sud.

"Ovaj zahtev je trenutno u postupku razmatranja. Sve zainteresovane strane i javnost biće blagovremeno obavešteni o svakoj odluci Suda", navodi se u odgovoru Ustavnog suda za Front onlajn.

Žalba Ustavnom sudu podneta je 16. oktobra u ime deset poslanika koji tvrde da su prekršeni Ustav i Poslovnik o radu Skupštine, kao i prethodna presuda Ustavnog suda, kada je 10. oktobra za potpredsednika parlamenta iz redova srpske zajednice izabran Nenad Rašić, poslanik stranke Za slobodu, pravdu i opstanak.

Rašića je predložio predsednik Skupštine iz Pokreta Samoopredeljenje Dimalj Baša, a pošto nije imao podršku većine srpskih poslanika Srpska lista, koja ima devet poslanika, njegov izbor smatra spornim i protivnim propisima.

Analitičari smatraju da se sa odlukom o žalbi Srpske liste odugovlači jer sve ukazuje na to da će se ići na nove izbore.

"Čini mi se da je pozicija Ustavnog suda da sačeka ishod, da vidi da li će biti formirana Vlada ili će se ići na nove parlamentarne izbore. Ukoliko se ode na na nove izbore, to pitanje će pasti u drugi plan usred nove izborne kampanje i preraspodele političke moći", rekao je direktor strategije Centra za Evropske politike u Beogradu Miloš Pavković.