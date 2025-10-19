Slušaj vest

"Aljbin Kurti ubedljivo je poražen na lokalnim izborima, a Srpska lista beleži sve veću podršku među građanima. U takvoj situaciji moguće je da će inscenirati neki incident kako bi što duže ostao na vlasti. I dolazak tzv. KBS u severnu Kosovsku Mitrovicu nije slučajnost. Na sve načine pokušavaju da izazovu incident koji bi iskoristili za uvođenje vanrednog stanja. Zahvalan sam građanima koji su ostali uzdržani tokom ovih provokacija. Svi smo svedoci teških uslova u kojima naš narod živi, nema dana da Priština ne povuče neki potez na štetu našeg naroda, ali čvrsto sam uveren da ćemo složno i jedinstveno, mi Srbi severno i južno od Ibra, opstati i graditi bolju budućnost na ovim prostorima. Jer srpski narod je mnogo žilaviji i izdržljiviji nego što neki u Prištini misle!"

Ovo u intervjuu nedelje za Kurir govori Milan Radojević iz Srpske liste, izabrani gradonačelnik Severne Mitrovice, za čiju kandidaturu je glasalo 60,25 odsto građana, a nakon ubedljive pobede ove stranke na nedavnoj održanim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji u opštinama sa srpskom većinom.

Foto: Kurir

Pre svega, čestitamo vam na ubedljivoj pobedi Srpske liste na izborima. Koliko je teško bilo boriti se i izboriti se za ovakav rezultat u uslovima represije koju konstantno nad srpskim narodom i njegovim predstavnicima sprovodi režim Aljbina Kurtija?

- Čestitke idu celom srpskom narodu na KiM, koji i pored svih pritisaka i represije režima Aljbina Kurtija ponosno stoji uz Srbiju. Srpska lista je u prethodne tri godine prošla kroz pravu golgotu koju nijedna partija u savremenoj Evropi nije doživela. Pokušali su da zabrane rad, da nas proglase terorističkom organizacijom, pokušali su da zabrane naše učešće kako na parlamentarnim tako i na lokalnim izborima. Kompletno rukovodstvo Srpske liste ima krivične prijave, a neki i optužnice za napad na ustavni poredak Kosova. Mislim da sve ovo govori koliko je Srpska lista prepreka režimu Kurtija. U toku same kampanje u severnoj Kosovskoj Mitrovici pritisci su bili svakodnevni. Zabranjivali su koncerte, kulturne manifestacije, sportske događaje, sami građani su svakodnevno bili pod pritiskom, ali smo svi zajedno bili istrajni u tome da želimo da povratimo naše opštine i da samostalno odlučujemo o svojoj sudbini. Građani su to prepoznali i pomogli nam da prvo napravimo odličan rezultata na parlamentarnim, a onda sve to krunišemo ubedljivom pobedom na lokalnim izborima.

Zbog čega i koliko je značajan povratak legitimno izabranih predstavnika srpskog naroda u institucije na severu? Za deo međunarodne zajednice je to tek administrativna promena, ali za Srbe mnogo značajnije i dublje pitanje...

Radojević: Ponovo ćemo otvoriti Halu sportova za naše mališane, organizovati koncerte i predstave kako bi građani osetili dašak slobode Foto: Kancelarija Za Kim

- U prethodne tri godine o našim životima su odlučivali ljudi koji uopšte ne žive u Kosovskoj Mitrovici sa svega stotinak glasova osvojenih na izborima. Tokom tog perioda zatvarali su zgrade javnih ustanova Republike Srbije, oduzeli deci Halu sportova, oduzimali kuće i stanove Srbima koji su ih legalno kupili i sve pošteno platili, zatvarali lokale po gradu, upućivali seksističke uvrede našim suprugama, majkama, hapsili decu samo zbog toga što su nosila majice sa obeležjima navijačkih klubova. Nažalost, međunarodna zajednica je tokom ovog perioda ostala nema. Osim šturih saopštenja, Srbi na KiM nisu dobili nikakvu konkretnu pomoć. Uz nas sve ovo vreme je naša država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić, koji su zajedno s Kancelarijom za KiM pomagali maksimalno koliko su okolnosti dozvoljavale. Niko nije ostao bez posla, plate i penzije nisu kasnile ni dan, čak je bilo i mnogo novih zapošljavanja... Građani su sve to prepoznali, želeli su da vrate život u naš grad, da ponovo oživimo kulturno-umetnički i sportski život, da naše ulice ponovo učinimo bezbednim i da sami odlučujemo kako će se one zvati. Zbog svega neophodno je da budemo deo institucija i da samostalno odlučujemo o svojoj sudbini.

Srpska zajednica dobila je legitimno izabrane predstavnike u četiri opštine na severu KiM, a vi se vraćate na mesto gradonačelnika Severne Mitrovice. Koji će biti vaši prvi potezi i šta su najveći problemi s kojima ćete se susresti na toj poziciji? Tzv. prištinske vlasti su se potrudile da što više ovlašćenja prenesu na centralni nivo, i dalje su uzurpirane zgrade pod kontrolom Prištine, promenjen je sistem finansiranja opština...

- U prethodne tri godine naneto je toliko štete Srbima u Severnoj Mitrovici da je prvo potrebno uraditi analizu stanja. Neke odluke koje su bile dostupne javnosti su nam poznate, ali pripremamo se da se suočimo i sa odlukama za koje nismo znali, a koje su na štetu građana. O svemu ćemo obaveštavati narod, ali nam je potrebno vreme kako bismo uradili analizu stanja i potom počeli da donosimo odluke koje su u interesu građana. Ponovo ćemo otvoriti Halu sportova za naše mališane, organizovati koncerte i predstave kako bi građani osetili dašak slobode, jer nam je sve to bilo uskraćeno, i naravno nastavili sa onim velikim infrastrukturnim projektima koje smo planirali, ali smo zbog blokade centralnih vlasti i Aljbina Kurtija privremeno morali da ih odložimo. Očekujemo i dalje opstrukcije sa centralnog nivoa, ali građani su nam dali poverenje i mandat da se borimo za bolju budućnost i sigurno je da ćemo se boriti i naporno raditi.

U prethodne tri godine naneto je toliko štete Srbima u Severnoj Mitrovici da je prvo potrebno uraditi analizu stanja Foto: Kancelarija Za Kim

Sa druge strane, lažni kosovski premijer Aljbin Kurti i njegova stranka Samoopredeljenje već dugo vremena gube pozicije i na samom KiM, što su pokazali i ovi lokalni izbori, ali i na međunarodnom planu. Da li je realno očekivati da se bliži kraj Kurtijeve vladavine i da će se s njegovim odlaskom situacija za Srbe u pokrajine iole poboljšati?

- Srpska lista je uz podršku naroda pokazala da je značajan politički faktor na KiM i zato Kurti svim raspoloživim sredstvima pokušava da nas slomi, ali mu to nije uspelo već drugi put ove godine. Njegova nervoza je sve vidljivija zbog sve gorih izbornih rezultata, ali i vidnog odsustva podrške međunarodne zajednice, koja pokazuje da sve manje ima razumevanja za njegove jednostrane poteze. Poslednje što mu je ostalo jeste da pokušava da preko leđa srpskog naroda povrati srozani politički rejting, ali kako mu to nije uspelo na parlamentarnim izborima, tako nije ni na lokalnim. Što više napada i pritiska srpski narod i Srpsku listu, to smo mi jedinstveniji i snažniji. Sve vreme on pokušava da na mesta koja su garantovana Srbima postavi svoje poslušnike, one koji rade po diktatu Prištine, ali mu srpski narod na svakim izborima šalje nedvosmislenu poruku da smo svoji na svome i da nećemo napustiti svoja ognjišta koliko god se trudio da nas na ovim prostorima nema.

Koliko je značajna podrška zvaničnog Beograda, ali i Srba iz ostatka zemlje za naš narod na KiM, ne samo na ovim izborima već i generalno za život u pokrajini?

- Apsolutna! Jedina konstanta u prethodne tri godine jeste podrška zvaničnog Beograda, našeg predsednika Vučića, Vlade i Kancelarije za KiM. U sigurno najtežem periodu za Srbe, naročito na severu, država je pružala apsolutnu, nedvosmislenu i konstantnu pomoć. Nikad nisu kasnile plate ni penzije, čak je bilo i novih zapošljavanja, izgradnje kuća i pomoći na razne druge načine koju Srbi na KiM odlično znaju i pamte. Sve su to građani zapamtili i stoga je pobeda Srpske liste bila ubedljiva na ovom izborima.