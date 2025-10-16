Slušaj vest

Kako je prethodno saopštila Kancelarija za KiM, Aljbin Kurti je jutros poslao 2 kamiona i 4 hamera tzv. KBS na severni deo Kosovske Mitrovice, a kako tvrdi komandant tih snaga, promašili su smer kretanja.

Time su direktno prekršili čvrste garancije NATO da pripadnici takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga ne smeju bez dozvole Kfora da kroče na sever KiM, što je potvrdio i Kurti.

Nakon što je kolona ušla u grad, oglasile su se takozvane KSB.

„Kosovske bezbednosne snage obaveštavaju javnost da su danas, 16.10.2025. u 10.30, tokom kretanja konvoja KBS-a od Istoka do kasarne KBS-a u Mitrovici, pripadnici KBS-a sa vozilima pomešali smer kretanja“, navodi se u saopštenju Kosovskih snaga bezbednosti.

Foto: EPA

Ubrzo se oglasio i komandant takozvanih KBS Baškim Jašari koji je istakao da su u kontaktu sa timom koji je greškom ušao na sever KiM i da će ceo slučaj biti razjašnjen.

Zamenik direktora tzv. kosovske policije je potvrdio da je kolona prošla Severnom Mitrovicom.

„Vozači su pogrešili, odnosno greškom je kolona išla preko istočnog mosta kroz Bošnjačku i pored Tehničke škole i stigla do nekadašnje pumpe NIS-a gde su im se obratili policajci. Rečeno je da su pogrešili put. Kosovska policija je ispratila tu kolonu vozila prema mostu kod Dudinog krša gde su se vratili u Južnu Mitrovicu“, rekao je Eljšani.

Nakon navedenih tvrdnji komandanta tzv. KBS i zamenika direktora tzv. Kosovske policije, Srpska lista poručila je da današnji dolazak pripadnika KBS na sever Kosova, predstavlja opasnu i namernu provokaciju, usmerenu ka destabilizaciji prilika na terenu i izazivanju straha i nemira među srpskim narodom.

Navode da je njihov dolazak u Severnu Mitrovicu bez odobrenja komandanta Kfora i bez saglasnosti građana koji žive na severu Kosova izazvao uznemiranje srpskog naroda i podigao tenzije.

„Ovaj potez predstavlja opasnu i namernu provokaciju, usmerenu ka destabilizaciji prilika na terenu i izazivanju straha i nemira među srpskim narodom“, navode iz Srpske liste.

Zahtevaju pojačanu bezbednost u svim srpskim sredinama na severu, kako bi sprečio nove pokušaje jednostranih akcija i zaštitio mir i bezbednost svih građana.

„Pozivamo međunarodnu zajednicu, pre svega Kfor, da deluje u skladu sa svojim mandatom i spreči da se ovakvi incidenti ponove. Dolazak pripadnika KBS-a izazvao je veliko uznemirenje među građanima, koji s pravom očekuju da im se garantuje mir, sigurnost i poštovanje svih sporazuma koji jasno zabranjuju prisustvo ovih jedinica na severu bez odobrenja Kfora”, naveli su dalje.

Podsećamo, prema dogovoru iz 2013. godine, pripadnici KBS ne mogu na sever bez dozvole komandanta Kfora. U januaru ove godine, Vlada Kosova je poslala pismo tadašnjem komandantu Kfora generalu Enriku Barduaniju u kome je saopšteno da KBS neće biti raspoređene na sever bez prethodnog odobrenja NATO i njegove misije.