Slušaj vest

Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj poručio je danas da se govor mržnje prema našem narodu mora osuditi.

- Braćo Srbi, vreme je da jedinstveno dignemo glas i kažemo “stop ustaštvu” koje se širi iz Hrvatske. Ujedinjeni u odbrani srpstva i svega srpskog, ma gde živeli, ma čiju politiku podržavali, ovo je naš nacionalni interes i tu nema kompromisa i razmimoilaženja. Iako drugi ćute, mi moramo da osudimo govor mržnje prema našem narodu.

Opet Hrvatska i Crna Gora, ali ovaj put u Podgorici i još jednom sramno skandiranje “Ubij Srbina”. Isti akteri, samo lokacija druga. Ako vlasti u Crnoj Gori ćute, ako Evropa ćuti, ako UEFA ćuti, mi ne smemo i ne možemo ćutati na pokliče “Ubij Srbina”! Svima puna usta demokratije i ljudskih prava, ali izgleda da to važi za sve osim za Srbe.

- Skandalozno je skandiranje, ali još skandaloznija glasna tišina crnogorskih vlasti, koje svaki put sve glasnije ćute na ustaške pokliče. Pitam se da li je to „čojstvo i junaštvo“ kojim se vazda diče? Pitam se da li su, braća crnogorci, zaboravili da im trećinu stanovništva čine Srbi? Da li je mržnja prema Srbima, koja se širi iz Hrvatske, i uzvici „Ubij Srbina“, „Za dom spremni“ i „Ko ne skače pravoslavac“, prihvatljiva za crnogorske vlasti?

Izgleda da je ta klica mržnje zarazna, i da je zarazila i oslepela sve, zato mi treba da kažemo “dosta je ustaštva”. Ma koliko nas napadali, i spolja i iznutra, i pokušavali da nam uruše otadžbinu, našu slobodu i slobodarski duh nikada neće pokolebati - poručio Kešelj.