Blokaderi tviteraši su nakon hajke na Dijanu Hrku, majke tragično nastradalog Stefana Hrke u padu nadstrešnice 1. novembra 2024. godine, udarili i na Mišu Bačulova!

Novosadski odbornik preksinoć je ponovo uhapšen, što je izazvalo opšti haos, prvenstveno u redovima blokadera aktivnih na Iksu, odakle i kreće svaka blokaderska akcija. Prvo je između redova iskazana sumnja - "da li ste sigurni da je Bačulov naš", tj. tvrdnje da je ovaj opozicioni odbornik Skupštine grada Novog Sada zapravo SNS?!

Beže od poraza

Nalog "Studenti u blokadi" objavio je apel za sve blokadere da se oglase povodom hapšenja, ali uz ograđivanje i izražavanje sumnje:

- Niko naš ne sme biti ostavljen u tišini. Mislim da je uneta smutnja nakon akcije režima/službe. Zamolio bih vas da se oglasite. Sem ako niste 100% sigurni da nije naš. A verujem da nije tako - poručio je jedan blokader na nalogu, a nadovezali su se ostali:

"Folirant. Ne pitaj zašto. Takav mi je osećaj."

"Miša Bačulov je Vučićev 100%"

"Bačulov je SNS. Ovo je postalo dosadno. Ne morate da prenosite sve u vezi s njim", pisali su redom blokaderi.

Komentarišući drastičnu promenu narativa blokadera, profesor dr Ilija Kajtez, poznati sociolog, kaže za Kurir da je u pitanju fenomen "žrtveni jarac".

Dijana Hrka Foto: ANDREJ CUKIC/EPA

- Svi beže od poraza, pa tako i blokaderi koji se sada suočavaju s problemom jer nemaju kritičnu masu i jer su im pokušaji da ponovo zapale vatru propali. Tu dolazimo do fenomena "žrtveni jarac", oni ih sada traže i svaljuju krivicu jer njihova ideja obojene revolucije definitivno ne prolazi, ne dešava se sve ono što su planirali, tj. oni koji njima upravljaju, a to su strani centri moći koji su ih isfinansirali. Jedan od najzgodnijih načina jeste da se svali krivica na Hrku i Bačulova, jer oni realno nemaju nikakvu moć i snagu - počeo je svoje obrazloženje Kajtez.

Limiti i ograničenja

Profesor dodaje da je Dijana Hrka iskorišćena.

- Prihvatila se uloge, bila u centru pažnje, to svi ljudi vole... Uživela se... Oboje su planirani da budu žrtve. Bačulov treba da zahvali državi što je živ! Njih dvoje su imali svoje limite i ograničenja jer su sporedni igrači koji se koriste da se mobiliše masa, trebaju im žrtve da pokrenu lavinu protesta. To je ono što pokušavaju strane službe, da udari Srbin na Srbina. Traže krv - smatra Kajtez.

Naglašava da do tragedije nije došlo samo zahvaljujući državi.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Na sreću, zbog naših službi i države scenario za Bačulova i Hrku da budu žrtve je preskočen i zbog toga su blokaderi kivni. Bačulov nema nikakve veze sa službama, a tek Dijana Hrka nema, već time upravljaju strani centri moći kako bi se najgori od nas okoristili i ponovili 5. oktobar - zaključuje Kajtez.