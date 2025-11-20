Slušaj vest

Branislav Ivković je rođen je u Bijeljini 7. avgusta 1952. godine, gde je završio gimnaziju.

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1979, magistrirao 1983. i doktorirao 1988. sa tezom „Optimizacija pouzdanosti proizvodnih sistema u građevinarstvu“. Bio je stipendista na „Imperial College in London“, 1985. i 1989.

Branislav Ivković pored fotografije na kojoj je sa svojom decom

Screenshot 2025-11-20 093037.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Radio je dve godine kao inženjer u GP „Napred“, a zatim je prešao na Građevinski fakultet, gde je bio asistent, docent, vanredni i potom redovni profesor šef odseka za menadžment i upravljanje u građevinarstvu. Dva puta je biran za prodekana ovog fakulteta.

Branislav Ivković  Foto: Dado Đilas, Printscreen Pink, Kurir TV

Autor je više udžbenika, a objavio je ukupno 55 naučnoistraživačkih radova, od kojih je 12 publikovano u inostranstvu.

Govorio je engleski, a služio se nemačkim i ruskim jezikom.

UMRO BRANISLAV IVKOVIĆ: Srpski političar, profesor i nekadašnji član SPS-a iz vremena Slobodana Miloševića preminuo u 73. godini

CRVENI KARTON 14.10.2023 BRANISLAV IVKOVIĆ Izvor: kurir tv

Politički život

Branislav Ivković je bio član Socijalističke partije Srbije (SPS) od 1992. godine. U SPS je bio predsednik Beogradskog odbora SPS-a, član Izvršnog i Glavnog odbora. Bio je poslanik je u Veću građana Savezne skupštine SR Jugoslavije.

Dva puta je bio ministar u Vladi Srbije:

od 18. marta 1994. ministar za urbanizam, i
od 23. marta 1998. ministar za nauku i tehnologiju.
Obe Vlade je predvodio premijer Mirko Marjanović.

Branislav Ivković
Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

U ime SPS pregovarao je sa novim vlastima tokom događaja koji su prethodili hapšenju bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića 1. aprila 2001.

 Sa svih funkcija u SPS-u je smenjen pre isteka mandata, zbog sukoba sa pojedinim istaknutim funkcionerima u partiji. Ivković je ponovo, uprkos protivljenju Miloševića, u avgustu 2001. izabran na novoustanovljenu funkciju stranke - Sekretara Izvršnog odbora GO SPS. Iz stranke je definitivno isključen 14. aprila 2002. nakon sve dubljih podela u partiji.

Nakon toga je neuspešno pokušao da registruje sebe kao predstavnika SPS.

Jedan od poslednjih snimaka sa mreža namenjen pratiocima

Bio je kandidat za predsednika Srbije na predsedničkim izborima 2002. godine (Grupa građana - Socijalisti za povratak bazi) i osvojio je oko 40.000 glasova (1,1%). U oktobru 2002. osnovao je Socijalističku narodnu stranku i postao njen predsednik. Bio je njen kandidat na predsedničkim izborima u Srbiji 2004. godine. Osvojio je oko 17.000 glasova (0,6%).

 Otac petoro dece

Dugo godina je bio oženjen Bosiljkom sa kojom ima četvoro dece: tri ćerke Ivanu, Milanu i Draganu i sina Luku. Po drugi put se oženio 2005. godine TV novinarkom Biljanom Popović (BK Televizija) i sa njom ima ćerku Jovanu, može se pročitati na Vikipediji.

BRANISLAV IVKOVIĆ OTKRIO TAJNU ČUVANU 22 GODINE: Ovo je razlog zbog kog nije došlo DO MASAKRA NA BRANKOVOM MOSTU Izvor: Kurir televizija

