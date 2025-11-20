Slušaj vest

Branislav Ivković je rođen je u Bijeljini 7. avgusta 1952. godine, gde je završio gimnaziju.

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1979, magistrirao 1983. i doktorirao 1988. sa tezom „Optimizacija pouzdanosti proizvodnih sistema u građevinarstvu“. Bio je stipendista na „Imperial College in London“, 1985. i 1989.

Radio je dve godine kao inženjer u GP „Napred“, a zatim je prešao na Građevinski fakultet, gde je bio asistent, docent, vanredni i potom redovni profesor šef odseka za menadžment i upravljanje u građevinarstvu. Dva puta je biran za prodekana ovog fakulteta.

Autor je više udžbenika, a objavio je ukupno 55 naučnoistraživačkih radova, od kojih je 12 publikovano u inostranstvu.

Govorio je engleski, a služio se nemačkim i ruskim jezikom.

Politički život

Branislav Ivković je bio član Socijalističke partije Srbije (SPS) od 1992. godine. U SPS je bio predsednik Beogradskog odbora SPS-a, član Izvršnog i Glavnog odbora. Bio je poslanik je u Veću građana Savezne skupštine SR Jugoslavije.

Dva puta je bio ministar u Vladi Srbije:

od 18. marta 1994. ministar za urbanizam, i

od 23. marta 1998. ministar za nauku i tehnologiju.

Obe Vlade je predvodio premijer Mirko Marjanović.

U ime SPS pregovarao je sa novim vlastima tokom događaja koji su prethodili hapšenju bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića 1. aprila 2001.

Sa svih funkcija u SPS-u je smenjen pre isteka mandata, zbog sukoba sa pojedinim istaknutim funkcionerima u partiji. Ivković je ponovo, uprkos protivljenju Miloševića, u avgustu 2001. izabran na novoustanovljenu funkciju stranke - Sekretara Izvršnog odbora GO SPS. Iz stranke je definitivno isključen 14. aprila 2002. nakon sve dubljih podela u partiji.

Nakon toga je neuspešno pokušao da registruje sebe kao predstavnika SPS.

Bio je kandidat za predsednika Srbije na predsedničkim izborima 2002. godine (Grupa građana - Socijalisti za povratak bazi) i osvojio je oko 40.000 glasova (1,1%). U oktobru 2002. osnovao je Socijalističku narodnu stranku i postao njen predsednik. Bio je njen kandidat na predsedničkim izborima u Srbiji 2004. godine. Osvojio je oko 17.000 glasova (0,6%).

Otac petoro dece

Dugo godina je bio oženjen Bosiljkom sa kojom ima četvoro dece: tri ćerke Ivanu, Milanu i Draganu i sina Luku. Po drugi put se oženio 2005. godine TV novinarkom Biljanom Popović (BK Televizija) i sa njom ima ćerku Jovanu, može se pročitati na Vikipediji.

