Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana posle koje je, obrativši se novinarima, govorio i o trenutnoj situaciji sa NIS-om, ali i drugim temama.

Sve što je prvi čovek naše zemlje rekao o NIS-u možete čitati na linku ispod:

On je podsetio na laži i uvrede na račun svoje porodice, posebno da njegova ćerka ima kuće i vile.

- Nemam kuće, nemam vile, sem očeve kuće u Čipuljićima koju je obnovio. Sem toga nemam ništa van Srbije - rekao je Vučić.

Navode na društvenim mrežama da je iz snajpera pucao na decu tokom rata u Sarajevu, Vučić je odbacio kao laži.

- Nikada nisam ubio ni ranio nikoga ni bilo šta slično uradio. Lagali ste o mom snajperu oko Sarajeva deset, 20 godina i nastavljate da lažete. Nikad snajper nisam imao u rukama, nisam imao ni onu pušku o kojoj pričate jer ono je bio stativ od kamere. Sram vas bilo. Ne postoji reč koju niste izgovorili ne bi li me predstavili kao monstruma, hladnokrvnog ubicu - rekao je Vučić.