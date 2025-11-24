„U istoriji države Kosovo, retko kada smo videli građane dovedene u opasnost do ovog nivoa. Više od godinu dana alocirali su budžet koji je potreban glavnom gradu, ali je budžet Prištine blokiran zbog političkih pitanja. Podneli smo krivičnu prijavu protiv ministra Muratija zbog kršenja zakona; obratili smo se premijeru, predsednici i Ustavnom sudu. Građani Prištine su ostali bez plata“, izjavio je Rama na jučerašnjoj konferenciji za medije.