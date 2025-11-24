Slušaj vest

Iz tog razloga obustavu rada najavile su i pojedine privatne kompanije, čija vozila saobraćaju na pojedinim linijama, prenosi Reporteri.

Ispred zgrade Gradske uprave od devet sati počeli su da se okupljaju radnici gradskog preduzeća, protestujući zbog aktuelne situacije.

Povodom toga, gradonačelnik Prištine Perparim Rama izjavio je da su građani ugroženi kao nikada ranije.

„U istoriji države Kosovo, retko kada smo videli građane dovedene u opasnost do ovog nivoa. Više od godinu dana alocirali su budžet koji je potreban glavnom gradu, ali je budžet Prištine blokiran zbog političkih pitanja. Podneli smo krivičnu prijavu protiv ministra Muratija zbog kršenja zakona; obratili smo se premijeru, predsednici i Ustavnom sudu. Građani Prištine su ostali bez plata“, izjavio je Rama na jučerašnjoj konferenciji za medije.

Situacija sa javnim prevozom sinoć je izazvala sukob na mrežama lidera DSK-a Ljumira Abdidžikua i ministra finansija u tehničkom mandatu Hekurana Muratija.

Kurir.rs/Reporteri/Kosovo online 

