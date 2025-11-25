Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da je atmosfera u parlamentu dobra, da očekuje konstruktivnu raspravu, a da li će svi učestvovati zavisi od njih. Budžet je najvažnija tema, raspravlja se da li će rasti plate i penzije, šta ćemo moći da finansiramo od projekata, kaže Brnabićeva.

Govoreći o NIS-u, kaže da partneri ne pokazuju mnogo razumevanja, da se razgovori vodi i da očekuje da će predsednik informisati javnost danas ili sutra.

U Skupštini Srbije danas počinje Treća sednica redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj će se razmatrati i budžet za 2026 - u godinu. Pred poslanicima će biti 58 tačaka, među kojima su i izmene poreskih zakona, zakona o udžbenicima, nauci, kao i set propisa iz oblasti energetike.

"Ovo je u svakoj zemlji najvažnija rasprava pa tako i u Srbiji“, navela je predsednica Skupštine i istakla da ko učestvuje pokazaće odgovornost, a oni koji ne učestvuju "njima na čast".

Foto: RTS Printscreen

Brnabićeva je istakla da su spremni da prihvate sugestije opozicije i napomenula da je na poslednjoj sednici usvojeno dva amandmana Zeleno-levog fronta. Ako su dobri amandmani, mi ćemo ih usvojiti, kaže Brnabićeva i dodaje da su oni konstruktivna vlast.

Kada je reč o merama bezbednosti, napominje da ne postoji razlog za povećane mere bezbednosti danas u Skupštini Srbije.

"Parlament zaseda redovno, nekada padaju teške reči, ali to je parlamentarizam u čitavom svetu. Nema potrebe za pojačane mere bezbednosti. Svi su videli, sekire da padaju parlament će raditi“, kaže predsednica parlamenta.

Napominje da ima još važnih zakona - zakon o udžbenicima, zakon o gasu, o povereniku. "Dosta posla pred nama, nadam se da neće biti besmislenih amandmana", rekla je.

Nijedna kap nafte nije ušla u Srbiju 47 dana

Govoreći o NIS-u, kaže da je danas 47 dan kako u Srbiju nije ušla nijedna kap nafte i da to niko nije osetio.

"Treba da budemo ponosni što imamo vlast koji je vodio politiku punjenja rezervi. Mi svi živimo normalno. Tema za medije je ko će preuzeti NIS-a. Ali za trenutak da budemo ponosni što smo 47 dana bezbedni“, rekla je Brnabićeva.

Napomenula je da je predsednik Vučić i tokom noći vodio razgovore o ovom pitanju sa partnerima u SAD.

"Očekujem da će se danas ili sutra obratiti da informiše građane. Situacija nije laka, ali nema mesta za paniku. Partneri iz SAD ne pokazuju preteranu fleksibilnost, a sa druge strane i drugi partneri ne pokazuju fleksibilnost kao da im nije stalo kakve će posledice biti po našu državu“, rekla je Brnabićeva.

O Klasteru 3

Ovih dana govorimo o značaju evropskog puta Srbije, mogućnostima za otvaranje Klastera 3. Brnabićeva je prošle nedelje bili u Briselu, juče u Stokholmu. Razgovarala je sa predstavnicima Baltičkih država, koji su prilično kritički raspoloženi prema Srbiji.

Brnabićeva je istakla da bi otvaranje Klastera 3 bilo veoma važno za našu državu, jer bi to bio dobar signal za investitore i privredu.

Kaže da su ispunjeni i dodatni uslovi da se otvori Klaster 3 i da bi bilo fer. Zahvalila je partnerima iz Francuske i Italije koji su apelovali da se otvori Klaster 3.

"Borimo se. Žao mi je jer smo jedina zemlja gde imamo blokadere koji pišu pisma da se ne otvori Klaster 3, oni apeluju da se uspori evropski put Srbije“, kaže Brnabićeva i ističe da "ne treba biti opozicija zemlji već opozicija vlasti“.

Govoreći o izboru članova saveta REM-a kaže da ne zna šta bi rekla da ne komplikuje situaciju. "Žao mi je što se poigravamo sa voljom nacionalnih manjina“, kaže Brnabićeva.

Napominje da se dobro napreduje u vezi sa Komisijom za birački spisak.