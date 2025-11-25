Slušaj vest

„Mislim da bi bilo jako važno za Srbiju otvaranje Klastera 3, ne što će doneti neke vanredne promene, ali je to dobar signal i za investitore, privredu, na kraju i da imamo ekonomsku stabilnost. Bio bi i fer signal od strane EU, zato što smo ne samo već 2021. ispunili uslove da se otvori Klaster 3, već i dodatne uslove. Bilo bi fer da nam daju zeleno svetlo“, rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Ona je za RTS podsetila je da je Evropska komisija u poslednjih pet godišnjih izveštaja preporučila otvaranje Klastera 3. Zahvalila je Francuskoj i Italiji koje su, kako je prenela, uputile i demarš ostalim članicama EU da se taj klaster otvori.

Ukazala je da su vođeni važni razgovori sa Nemačkom, da je u tome pomogao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom nemačke diplomatije Johanom Vadefulom.

Dodala je da je juče razgovarala i sa predsednicim Bundestaga, koja je uticajna političarka u Nemačkoj.

„Žao mi je, što smo jedina zemlja u kojoj imate predstavnike bivše vlasti koji ne prestaju da pišu pisma i apeluju da se ne otvori Klaster 3. Jedinstven je slučaj da imate kao proevropske stranke koje apeluju na EU da uspore evropski put svoje zemlje“, kazala je Brnabić dodajući da je to otežavajuća okolnost.

Ona je ukazala da je i pored problema u oblasti vladavine prava Albanija otvorila sve klastere, i da u toj zemlji nema niti jedna opoziciona stranka, niti nevladina organizacija koja je pisala pisma EU i požalila se na svoju zemlju.