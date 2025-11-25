Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o napadima na njega i njegovu porodicu proteklih dana, a posebno se osvrnuo na skandalozne optužbe o "sarajevskom safariju" i njegovom navodnom učešću u tome.

On je prokomentrisao hrvatskog novinara Domagoja Margetića, koji je i plasirao laž da je Vučić navodno učestovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije.

- Što se tiče "Sarajevo safarija", kada se neko vadi na to da je stavio znak pitanja ili da se pozivao na izvore... Vi znate da se ne pozivate ni na kakve izvore kada govorite o Margetiću, hrvatskom agentu, koji je lagao i za moju ćerku da ima vilu u Berlinu, znali ste sve to... I niko se nije stvarno pozivao na to i niko nije pomislio da se tako nešto desilo, nego im je palo na pamet da to kažu i naravno preko bednika odavde... Koliko je to glupo to je fascinanto, imate stotine svedoka... - počeo je Vučić.

On je potom dodao da se na snimku na kojem se on vidi - i koji je proširen s tvrdnjom da drži pušku - zapravo vidi da drži stativ od kamere.

- Pogledajte i snimak koji puštaju, na njemu se vidi da držim stativ od kamere, samo pogledajte sa kakvim lažovima imamo posla, vodili su postupak da sam bio u okolini Srebrenice, a nikad nisam tamo bio u to vreme. Svaki put je to potrebno, kada je važno da se nešto u Srbiji sruši... Izgleda da sam se osećao dovoljno slobodnim da govorim istinu pa sam mnogima na različitim stranama smetao, što me čini najponosnijim - zaključio je Vučić.