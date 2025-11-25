Slušaj vest

Kao i na samom početku rata u Ukrajini, Srbija je ostala čvrsti zagovornik okončanja sukoba, a sada, u trenutnoj energetskoj krizi, ima sasvim sigurno još više razloga da navija za postizanje mirovnog sporazuma.

Dogovaranje velikih sila, što je već danima najvažnija globalna vest, i za Srbiju bi doneo barem relaksaciju izuzetno napete situacije i trke s vremenom da se američke sankcije primene i iz NIS istisne rusko vlasništvo, ocena je sagovornika Kurira.

Petar Milutinović iz Instituta za evropske studije nabraja za Kurir nekoliko za Srbiju relevantnih efekata koje bi doneo mir u Ukrajini, a jedan od njih je smanjenje sankcionog pritiska.

Određena relaksacija

- Ako mir znači smanjenje sankcija za ruski energetski sektor, ili barem određenu relaksaciju, to bi moglo ublažiti pritiske na kompanije poput NIS i smanjiti rizik za Srbiju. Efekat bi bio i reprofilisanje geopolitičkih tokova, pa bi Rusija imala više prostora da koristi energente kao strateški resurs, ali morao bi postojati određeni dogovor o ekonomskim kanalima. To bi teoretski moglo smanjiti nesigurnost, ali i ojačati ruski geopolitički kapacitet - kaže Milutinović za Kurir.

On dodaje da mir može ojačati kredibilitet EU i Zapada da dodatno pomognu Srbiji u diverzifikaciji izvora energije.

- I to kroz pristup novim investicijama, kreditima, infrastrukturnim projektima... Mir bi mogao, bar u teoriji, biti spas ili, preciznije, prilika za Srbiju da revidira svoju energetsku strategiju i smanji zavisnost od Rusije. Ali vrlo je važno da Srbija ne zavisi samo od milosti mira. Morala bi da ima jasnu strategiju i političku volju da koristi tu priliku, a to znači rad na diverzifikaciji, modernizaciji infrastrukture i potencijalnim partnerstvima sa Zapadom - objašnjava Milutinović.

Rizik od pritisaka

On podseća da je Srbija dugo bila zavisna od ruskih energenata, što je strateška slabost, naročito u kriznim vremenima.

- Pozitivan ishod mirovnih pregovora o Ukrajini sam po sebi neće automatski promeniti tu zavisnost. Energetske veze su duboko institucionalizovane ugovorima, infrastrukturom i investicijama i rasterećenje neće doći preko noći, čak ni uz prekid sukoba. Čak i u slučaju mira, ostaje rizik od političkih pritisaka, kao što su sankcije i geopolitički uslovi. Ako se sukob okonča, ali odnosi između Zapada i Rusije ostanu napeti, Srbija može ostati u energetski osetljivom položaju. Ako mir bude samo formalan, a geopolitičke tenzije ostanu, Srbija bi mogla da upadne u zamku: oslonac na Rusiju bio bi relativno stabilan, ali s velikim političkim troškovima. Strategija Zapada prema Srbiji može se promeniti u zavisnosti od toga kako se realizuje mirovni sporazum, odnosno da li će EU ili SAD koristiti šansu da pojačaju ulogu u energetici Balkana ili će se povlačiti - napominje Milutinović.

