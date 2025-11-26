Slušaj vest

Naime, 19, oktobra, objavljen je tekst na N1 sa naslovom "'Nije lepo što se manipuliše patnjom pacijenata': Posle jeftinih stanova, nižih cena, Vučić najavljuje i - vakcinu protiv raka".

Sramotan tekst N1 19. oktobra Foto: Printscreen

Osetila se doza podsmeha u ovom naslovu samo zato što je predsednik Aleksandar Vučić izjavio sledeće:

"Ja ulažem velike nade da će ta vakcina za godinu i nešto dana, do kraja sledeće godine biti dostupna našim građanima. To nije moje obećanje jer ne zavisi od mene, nisam naučnik, ali nam ostaje da sve uradimo, a onda ćemo da dobijamo deo supstanci od njih pa da pravimo ovde kao što se to radilo tokom koronavirusa, a onda ćemo da se osposobimo da sami proizvodimo to", izjavio je predsednik Vučić.

U istom tekstu, autorka se pita "koliko je opasno ljudima koji boluju od najtežih bolesti davati takvu nadu?", a potom njen sagovornik Savo Pilipović, koji vodi udruženje onih koje okuplja obolele od melanoma, kaže da je ljudima pružena lažna nada.

Međutim, posle samo mesec dana jedna Srpkinja dobila je priliku da primi vakcinu protiv raka! Prvi pacijent sa malignim melanomom iz Srbije otišao je u Moskvu da primi tek odobrenu mNRK vakcinu.

Profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka iz Kragujevca, koji je uspostavio saradnju sa tamošnjim profesorom Sergejem Boljevićem, potvrdio je tu informaciju i istakao da će pacijent narednih nedelja započeti s terapijom koja traje skoro pet meseci.

N1 je objavio danas tekst o tome, i to veoma detaljan, ali se, očekivano, nigde ne pominje ni predsednik Aleksandar Vučić, niti je predsedniku iko sa ovog medija uputio izvinjenje.

Današnji tekst na portalu N1 Foto: Printscreen