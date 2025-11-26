Slušaj vest

Opozicioni narodni poslanik doktor Branimir Nestorović, lider stranke "Mi glas iz naroda", ogolio je protivnike aktuelne vlasti i predsednika Aleksandra Vučića, iako je i sam "na toj strani".

Naime, Nestorović je uprkos političkim neslaganjima, bio glas razuma i dotakao se rušenja Generalštaba, koji je u poslednje vreme predmet žestokih sukoba mišljenja.

On kaže da je i bivša vlast želela isto da uradi.

Generalštab Foto: Nebojša Mandić

- Koliko ja znam, još dvehiljade i neke godine je Nemanjina ulica rekonstruisana da bi se tu (na mestu srušenog Generalštaba, prim. aut.) napravio hotel Hilton! To su mi rekli ljudi koji su radili rekonstrukciju, zato što nije bilo infrastrukture. Tako da, nije ništa novo ovo sa rušenjem Generalštaba, samo je sad, pretpostavljam, došao trenutak - rekao je Nestorović na televiziji UNA.

Vučić: Ne prodajemo Generalštab

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre dve nedelje da država ne planira da proda prostor Generalštaba, već da ga da u zakup kako bi se od toga napravila ogromna investicija.

- Ti veliki rodoljubi su prodali Maršalat i Komandu Garde na 4,2 hektara za 15 miliona dolara - 13 miliona evra. Mi bismo ovde 20 puta više novca zaradili za svoju državu, a mi se time bavimo. Ne za sebe, nego za svoju državu - rekao je Vučić.

U tom slučaju, dodaje on, država ništa ne bi prodala, već dala u dugoročni zakup.

Aleksandar Vučić Foto: Nemanja Nikolić

- I od toga napravili ogromnu investiciju, zaposlili naše građevinske kompanije, zaposlili naše ljude. Uredili prostor u kojem bi svi uživali, napravili turističku atrakciju od nečega, a ne mesto u koje niko od Beograđana i turista ne može da ode, jer je u pitanju nečija ambasada. Ali tako vam to rade te lažne patriote. Uvek prodaju sve, pa onda koriste i te izraze o prodaji, iako mi ništa ne prodajemo. Mislim da su ljudi odlično razumeli našu argumentaciju i polako, još mnogo vremena će proći dok to ne krene da se radi. Tako je bilo i sa Beogradom na vodi, pa su nam izbacivali one žute patke, pa sprečavali, pa pravili demonstracije svakog dana - istakao je Vučić.

Brnabić: Nećemo više imati ruševine

Predsednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da je ponosna na to što je poslanička grupa Srpske napredne stranke predložila zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta u vezi sa Generalštabom i naglasila da je besmisleno što ih zbog toga neki nazivaju podaničkom vlašću, a ne one koji su prodali sve i ništa nisu uradili.

Ana Brnabić Foto: Printscreen/Euronews

- Dobro je što smo usvojili Leks specijalis i jako je dobro što nećemo imati više ruševine u centru Beograda nakon 26 godina - rekla je Brnabić pre deset dana.