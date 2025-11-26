BRUTALNO TUKLI ŽENU ISPRED SKUPŠTINE Uznemirujuće scene nasilja, svim silama se trude da bace varnicu i započnu nerede i krvoproliće (VIDEO)
Ona se našla na meti nasilnika iz dela opozicije koji ne bira sredstva u nameri da isprovocira nove nerede i masovne sukobe u Beogradu.
Neposredno pre toga deo opozicije pravio je haos ispred Skupštine - nasilno rušio ogradu, uništio šator, došao s noževima i kleštima dok im je narod vikao: lopovi, lopovi.
Potresno svedočenje pretučene žene
- Bila sam na platou, oni su upali sa tim kleštima, sekli su ogradu i krenuli su da ruše šatore, mi svi smo potrčali da ih u tome sprečimo. Jedan čovek je došao meni sa desne strane i svom snagom me je gurnuo, niz stepenice sam počela da padam, neko od građana me je pridržao i pala sam u šator. Ostala sam bez daha. Taj čovek je proćelav i ima sivi kaput - prenosi Novosti reči sagovornice Marije koja je bila u tim trenucima ispred Skupštine.
Nasilje su predvodili, kao i juče, Zdravko Ponoš i poslanici njegove stranke, a Stefan Janjić koji je juče vređao policajca govoreći mu da je majmun, i gurao ga, danas je došao sa velikim kleštima?!
