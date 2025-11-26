Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili Treću redovnu sednicu jesenjeg zasedanja objedinjenom načelnom raspravom o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu, a sednica je počela sa dva sata zakašnjenja zbog haosa koji su opozicioni poslanici napravili jutros ispred Parlamenta kada su srušili ogradu i nasrnuli na jednu ženu.

Opozicionar nasilnik gurnuo devojku ispred Skupštine Izvor: Kurir

Pre početka sednice utvrđeno je da je prisutno 130 narodnih poslanika, i da postoji kvorum za rad.

Na dnevnom redu treće sednice su, pored budžeta i izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.

Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Opozicija tuče ženu ispred Skupštine Izvor: Kurir

U setu finansijskih zakona predložene su izmene zakona o porezu na dodatu vrednost, izmene Zakona o tržištu kapitala, izmene Zakona o akcizama, izmene Zakona o faktoringu, a razmatraće se i završni račun budžeta za 2024. godinu.

Na dnevnom redu su i izmene Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o elektronskim otpremnicama.

Na dnevnom radu zakon o Matičnom registru

Raspravljaće se i o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu, izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i izmene Zakona o elektronskom fakturisanju, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Po predlogu Vlade Srbije, poslanici će razmatrati i predlog Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda i predlog Zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

E - bolovanje

Poslanici će razmatrati i dopunu Zakona o javnim medijskim servisima, predlog zakona o Matičnom registru, predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac".

Na dnevnom redu su i predlozi za potvrđivanje nekoliko kreditnih aranžmana i međunarodnih sporazuma.

Treća sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije počela je u utorak, 25. novembra, a tome su prethodile nemile scene ispred Parlamenta koje su izazvali opozicioni poslanici, a više o tome možete porčitati OVDE.