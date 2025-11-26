Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević najoštrije je danas osudio napad ispred Skupštine Srbije i apelovao na opoziciju da se suzdrži od nasilja prema bilo kome, posebno prema ženama.

On je istakao da je poslednji napad još jedan dokaz da predstavnici opozicije nemaju ni stida, ni srama.

"Opozicionar je udario ženu pesnicom, i to ispred Doma koji bi trebalo da predstavlja volju naroda. Najoštrije osuđujem ovaj sraman napad i podli udarac. Ovo nije napad samo na jednu ženu, već na sve žene u Srbiji", rekao je Milićević, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

1 Beta Slobodan Miljevic.jpg
Đorđe Milićević Foto: Beta Slobodan Miljević

Prema njegovim rečima taman kada smo pomislili da ne može da bude gore, da "nema tog udarca ispod pojasa kog opozicija nije zadala" - oni iznova uveravaju da može i mogu gore.

opozicija.jpg
Poslanik Ponoševe stranke Stefan Janjić s kleštima ispred Skupštine Foto: Printscreen/X

"Neredi u Skupštini, napad na trudnu poslanicu s početka ove godine normalna Srbija je mislila da se neće ponoviti, napadi opozicije u Nišu kada su tukli i pljuvali žene, takođe smo mislili da se neće ponoviti. Ali, nažalost, ponovilo se", rekao je Milićević.

Ne propustitePolitikaOPOZICIJA NAPRAVILA HAOS ISPRED SKUPŠTINE! Nasilno srušili ogradu, uništili šator, došli s noževima i kleštima, narod im vikao: LOPOVI, LOPOVI! (VIDEO)
Skupština Srbije opozicija

Naglasio je da jedino pristojna i normalna Srbija može da pobedi, a da je opozicija pokazala da ne želi dijalog.

"Oni nude pesnice, pljuvanje i uvrede svima koji ne misle isto. To nije put kojim Srbija treba da ide, to i građani Srbije ne žele da gledaju, a ni da učestvuju u predstavi opozicionih lidera koji se skrivaju i beže od odgovornosti. Ovo je, još jednom da naglasim, udar pesnicom na sve žene, majke, sestre, prijateljice, na Srbiju", zaključio je Milićević.

Opozicionar nasilnik gurnuo devojku ispred Skupštine Izvor: Kurir

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaNAKON HAOSA KOJI JE NAPRAVILA OPOZICIJA, POSLANICI NASTAVILI RAD: Sednica Skupštine kasnila dva sata zbog nasilja blokadera
IMG-20250610-WA0065.jpg
PolitikaBLOKADER TUKAO ŽENU ISPRED SKUPŠTINE! Ovo je opozicionar koji pesnicom udario devojku, JAK I HRABAR SE PRAVI PRED SLABIJIMA, to je ta blokaderska politika
Aleksandar Radovanović
PolitikaJA KANDIDUJEM NOVI IZRAZ KAD PRIČAMO O ĐILASU - BRUTO LOPOVSKI PROIZVOD: Ministar Mali odgovorio predsedniku SSP, javno pokazao podatke
Siniša Mali
PolitikaPESNICOM JE UDARIO DEVOJKU U GLAVU, DOŠLI SU DA PRAVE HAOS! Ana Brnabić o nasilnim scenama u "Ćacilendu", poslanici opozicije pokušali da uklone šator
Screenshot 2025-11-26 113636.png