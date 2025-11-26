Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević najoštrije je danas osudio napad ispred Skupštine Srbije i apelovao na opoziciju da se suzdrži od nasilja prema bilo kome, posebno prema ženama.

On je istakao da je poslednji napad još jedan dokaz da predstavnici opozicije nemaju ni stida, ni srama.

"Opozicionar je udario ženu pesnicom, i to ispred Doma koji bi trebalo da predstavlja volju naroda. Najoštrije osuđujem ovaj sraman napad i podli udarac. Ovo nije napad samo na jednu ženu, već na sve žene u Srbiji", rekao je Milićević, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

Đorđe Milićević Foto: Beta Slobodan Miljević

Prema njegovim rečima taman kada smo pomislili da ne može da bude gore, da "nema tog udarca ispod pojasa kog opozicija nije zadala" - oni iznova uveravaju da može i mogu gore.

Poslanik Ponoševe stranke Stefan Janjić s kleštima ispred Skupštine Foto: Printscreen/X

"Neredi u Skupštini, napad na trudnu poslanicu s početka ove godine normalna Srbija je mislila da se neće ponoviti, napadi opozicije u Nišu kada su tukli i pljuvali žene, takođe smo mislili da se neće ponoviti. Ali, nažalost, ponovilo se", rekao je Milićević.

Naglasio je da jedino pristojna i normalna Srbija može da pobedi, a da je opozicija pokazala da ne želi dijalog.

"Oni nude pesnice, pljuvanje i uvrede svima koji ne misle isto. To nije put kojim Srbija treba da ide, to i građani Srbije ne žele da gledaju, a ni da učestvuju u predstavi opozicionih lidera koji se skrivaju i beže od odgovornosti. Ovo je, još jednom da naglasim, udar pesnicom na sve žene, majke, sestre, prijateljice, na Srbiju", zaključio je Milićević.

Opozicionar nasilnik gurnuo devojku ispred Skupštine Izvor: Kurir