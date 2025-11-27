Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban u Subotici primaju nagrade koje dodeljuje Fondacija "Ištvan Pastor".

Obraćanje predsednika Vučića

- Poštovana porodice Pastor, dragi Viktore (Orban), za mene je velika čast da budem danas ovde u subotičkoj Gradskoj kući i primim priznanje, jedno od najdražih. I Srbi i Mađari imaju jednu zajedničku izreku, kako seješ, tako žanješ, a mi danas žanjemo najlepše plodove, rekao je Vučić i podsetio i na reči svog prijatelja Ištvana Pastora.

Dodao je i da je to velika stvar i to danas kada je samo ružna vest - vest, te podsetio na dane kada nije bilo lako doneti tu odluku 2014, kada ih je Ištvan podučavao kako da pristupe rešavanju problema.

- Kada Irska da gol Mađarima u 90. minutu ja se nerviram koliko i Orban, a žao mi kao da su Srbi dobili gol, rekao je Vučić podsetivši se i na poslednje trenutke Ištvana Pastora kada su se sreli u bolnici.

- Ja se nadam do sredine aprila - centar Beograda do centra Budimpešte, za 2 sata i 45 minuta, a do Novog Sada za 2 sata, i to je rezultat politike Ištvana Pastora, rekao je Vučić.

Predsedniku Vučiću nagrada se dodeljuje za ključnu i presudnu ulogu u izgradnji poverenja i strateškog partnerstva između Srbije i Mađarske, kao i za istorijsku ulogu u vreme dok je još bio predsednik vlade Srbije kada je iz pravnog poretka Srbije brisano načelo kolektivne krivice i odgovornosti Mađara u Vojvodini.

Premijeru Orbanu nagrada se dodeljuje za nemerljive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju mađarskog i sprskog naroda.

Obraćanje Balinta Pastora, sina pokojnog Ištvana čije ime nosi nagrada

- Slavimo istorijsko pomirenje koje može biti primer svim narodima ne samo u Evropi nego i u celom svetu, rekao je Balint Pastor, sin pokojnog Ištvana Pastora koji je i sam imao veliku ulogu u tom istorijskom trenutku. Balint Pastor je naglasio da je za to trebalo mnogo istrajnosti ali i hrabrosti.

Balint Pastor je podsetio da se prvi gest pomirenja dogodio u Čurugu 2013. godine.

- Srbija ni tada, ni danas nije članica EU, a nema nijednu odredbu u svom pravnom sistemu koja kolektivno žigoše jednu naciju za razliku od pojedinih članica EU koje su punopravne članice a još u svojim pravnim sistemima imaju i dalje takva načela, rekao je Pastor i naglasio da nikada odnosi između Srba i Mađara nisu bili bolji jer smo zakopali bolna poglavlja naše zajedničke istorije.

Balint Pastor je podsetio i da je njegov otac Ištvan preminuo upravo na taj dan, 30. oktobra, ali devet godina kasnije, na dan kada je iz pravnog poretka Republike Srbije brisana odredba o načelu kolektivne krivice mađarske zajednice u Vojvodini.

Reč je o nagradi koja nosi ime nekadašnjeg predsednika Stranke vojvođanskih Mađara i bivšeg predsednika Skupštine Vojvodine, koji je umro 2023. godine.

Nagradom se iskazuje poštovanje za zajednički rad zahvaljujući kojem su odnosi Srbije i Mađarske postali primer za čitavu Evropu.

Današnji dan za mađarsku zajednicu u Srbiji predstavlja trenutak koji simbolizuje poštovanje, kontinuitet, partnerstvo i planiranje budućnosti.

Srdačan doček za predsednika Vučića u Subotici

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću priređen je srdačan doček uz aplauze uoči uručenja nagrade "Ištvan Pastor".

