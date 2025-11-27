Slušaj vest

- U subotu ili nedelju izlazimo iz tihog hoda, iz tzv. tople cirkulacije, tada se rafinerija verovatno zatvara, do sada nismo dobili pozitivan signal iz SAD da ćemo dobiti licencu, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkom obraćanju s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom posle uručenja nagrade "Ištvan Pastor" u Subotici.

- Ali građani ne treba da brinu..., kazao je Vučić i dodao: "Danas je 50. dan kako litar nafte nije prošao JANAF-om, a niko to u Srbiji nije ni osetio, to govori o ozbiljnosti države".

Vučić je istakao da odluka iz SAD još nije stigla i da treba da sačekamo ali je istakao da ima saznanja da bi OFAK mogao da donese pozitivnu odluku po pitanju davanja licence Naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije, ali da se čeka odluka Stejt departmenta.

- Te odluke još nema. To nas dovodi u izuzetno tešku poziciju, na koju smo mi pripremljeni. Nismo joj se nadali, očekivali smo i nadali smo se nečemu drugom, ali pripremljeni smo i građani ne moraju da brinu, rekao je Vučić.

- Do sada nismo dobili signal da ćemo licencu da dobijemo iz SAD. Ako se to desi, biće nam potrebno, u najboljem slučaju, da danonoćno radimo od dana dobijanja licence, 15 do 16 dana, da bi se obnovila proizvodnja naftnih derivata i da bi prvi dizel izašao iz rafinerije, pojasnio je Vučić.

- Verujem u dobre namere Trampove administracije, naglasio je Vučić dodavši da se nada da će odluka biti pozitivna.

- Nismo mi komunisti da otimamo imovinu nego smo dali Rusima razuman rok za prodaju..., kazao je Vučić a potom podsetio i na svoje reči od pre samo godinu dana o izgradnji naftovoda kao strateškom projektu Srbije što su mnogi dočekali kritikama "da nam naftovod ne treba".

Orban: Što budemo imali mi, imaćete i vi!

Mađarski premijer Viktor Orban je rekao, što se tiče nafte, što budemo imali mi, imaćete i vi. On je rekao i da su sada pred njim dva zadatka - da se ukinu sankcije i obezbede sve dozvole, ali ne samo dozvole nego i sama nafta koja će onda biti dostavljena.

Orban je kazao i da Rafinerija u Pančevu pripada Srbiji i da će Srbi odlučivati šta će se dešavati sa njom i dodao da će Mađarska rado učestvovati u tome i da stoji na raspolaganju Srbiji.

Orban je to rekao odgovarajući na pitanje novinara u Subotici da prokomentariše to što je na Rojtersu izašla vest da je njegov šef kabineta rekao da postoji mogućnost da mađarski MOL kupi deo NIS-a.

- Što se tiče Rafinerije, ona pripada Srbima i u Rafineriji će se dešavati ono što Srbi budu odlučili. I mi u tome ćemo rado učestvovati. To je isključivo vaša odluka, mi vam stojimo na raspolaganju, kazao je Orban dodavši da rešenja problema koji će nastati sutra moraju se pripremiti "za prekosutra".

U tom kontekstu je dodao da su se odlučili za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije, jer gasovod već postoji između dve države.

- Odlučili smo se za izgradnju naftovoda, jer onda raspoloživu količinu nafte možemo prebaciti ovde, a kako se menja svet i protok može da menja pravac. Na gasovodu smo prvo davali mi Srbiji gas, a sad se situacija promenila i mi iz južnog pravca gas dobijamo upravo od vas. Sa energetske strane, ta infrastruktura je potpuno izgrađena, kazao je Orban.

Kako je dodao, upravo zbog toga, nakon sednice vlade, Mađarska je donela odluku da ubrza izgradnju naftovoda.

"Ne interesuje nas teška situacija. To će biti isključivo izrazito državna investicija, izgradićemo taj naftovod, jer ćemo dugoročno živeti zajedno", kazao je Orban.

Na pitanje da li je u Beloj kući razgovarao i o Srbiji, odnosno da li je američki predsednik Donald Tramp pominjao Srbiju, pošto je rekao da postoji još jedna država koja je bila ugrožena sankcijama pored Mađarske, Orban je kazao da kada god govori o Srbiji, to čini u konsultaciji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Ono što se tiče Srbije, govorim samo ono za šta imam dozvolu Srbije. Tako smo i tom prilikom uradili, dodao je Orban.