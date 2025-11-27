scena koja se ne viđa često

Predsednik Srbije je kratko rekao da će on burek jer je pita sa sirom a burek je s mesom! A onda je Orban iznenadio kad je rekao "I am always sa sirom" i to "sa sirom" na srpskom!

Orban je potom kazao i da zna razliku i to da je burek - s mesom, ali da on uvek uzima sa sirom.

Pre toga Vučić je najavio da će danas u Subotici razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije i kako da se obezbedi potpuna energetska sigurnost za građane naše zemlje.

- Naravno, mi ćemo tek sada krenuti u razgovore. Prvo, Viktora vodim u pekaru, u buregdžinicu "Kod Mićka", a onda idemo u vinariju gde ćemo da duže razgovaramo o svim važnim temama. Za nas je najvažnija tema, kao što znate, sankcije NIS-u. Tražili smo, molili, juče je Sijarto razgovarao sa našim drugim zvaničnicima, danas ću ja sa Viktorom da vidim kako da obezbedimo potpuno energetsku sigurnost za građane Srbije - rekao je Vučić novinarima u Subotici.

Kazao je da će naravno razgovarati i o svim drugim važnim geopolitičkim pitanjima, kao i o pitanjima od značaja za region i bilateralnim odnosima Srbije i Mađarske.